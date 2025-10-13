गुरुग्राम: सिंगापुर की शैनन टैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला इंडियन ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया। यह उनकी लेडीज़ यूरोपियन टूर (LET) में तीसरी जीत है। भारत की हिताशी बख्शी तीसरे स्थान पर रहीं।

टैन ने रविवार को गुरुग्राम के DFF गोल्फ एंड कंट्री क्लब में कुल 7 अंडर 281 का स्कोर बनाया और इंग्लैंड की एलिस हेवसन को पछाड़कर खिताब जीता। आखिरी राउंड से पहले टैन संयुक्त चौथे स्थान पर थीं, लेकिन अंतिम राउंड में उन्होंने 5 अंडर का शानदार प्रदर्शन किया। अंतिम होल पर हेवसन डबल बोगी कर बैठीं, जिससे टैन ने नाटकीय अंदाज में जीत दर्ज की।

जीत के बाद टैन ने कहा, "मैं अभी भी सदमे में हूं। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ, वीजा में देरी और मंगलवार को यहां पहुंचना। इसके बावजूद मैं आभारी और खुश हूं कि मुझे खेलने का मौका मिला।"

भारत की हिताशी बख्शी का अंतिम राउंड कमज़ोर रहा और उन्होंने चार ओवर 76 का स्कोर बनाया। वह आखिरी में टैन से दो शॉट पीछे रह गईं और अपना पहला LET खिताब नहीं जीत सकीं।

दूसरे भारतीय गोल्फर भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। प्रणवी उर्स चौथे स्थान पर रहीं (4 अंडर) और अवनि प्रशांत पांचवें स्थान पर (3 अंडर) रही, वहीं वाणी कपूर संयुक्त 10वें स्थान पर रहीं। दो बार की ओलंपियन दीक्षा डागर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह 41वें स्थान पर रही।