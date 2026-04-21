स्पोर्ट्स डेस्क : शेफाली वर्मा 100 T20I खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 22 साल और 81 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। इस युवा खिलाड़ी ने डरबन के किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज के दूसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया। ऐसा करके शेफाली ने जेमिमा रोड्रिग्स का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। जेमिमा ने 2024 महिला एशिया कप के दौरान 23 साल और 327 दिन की उम्र में अपना 100वां T20I मैच खेला था।

शेफाली इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली तीसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। उनसे आगे रवांडा की गिसेले इशिमवे और हेनरीएट इशिमवे हैं। वह 100 T20I मैच खेलने वाली सिर्फ पांचवीं भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। इस सूची में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स भी शामिल हैं।

100 महिला T20I खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी :

गिसेले इशिमवे (RWA) - 20 साल 362 दिन

हेनरीएट इशिमवे (RWA) - 21 साल 233 दिन

शेफाली वर्मा (IND) - 22 साल 81 दिन

शेफाली ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था और तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल और 239 दिन थी। स्वभाव से निडर और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर, उन्होंने जल्द ही एक ऐसी बल्लेबाज के तौर पर अपनी पहचान बनाई जो दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों का सामना करने से नहीं डरती। वह देश की सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनीं और सबसे होनहार युवा प्रतिभाओं में से एक के रूप में उभरीं।

उन्हें शुरुआती सफलता 2019 के महिला T20 चैलेंज में मिली। इस टूर्नामेंट में उन्होंने मिताली राज की कप्तानी में 'वेलोसिटी' टीम के लिए खेलते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अनुभवी अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों के सामने भी शेफाली की दमदार बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस प्रदर्शन ने राष्ट्रीय टीम में उनके चयन की प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया।