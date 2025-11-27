स्पोर्ट्स डेस्क : WPL 2026 ऑक्शन ने कई बड़े फैसलों को जन्म दिया, लेकिन सबसे दिलचस्प सौदों में से एक रहा साउथ अफ्रीका की तेज़ गेंदबाज शब्निम इस्माइल का मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ना। महिला क्रिकेट में सबसे तेज़ गेंद फेंकने वाली इस्माइल अपनी रफ्तार, स्विंग और आक्रामक रवैये के लिए दुनियाभर में जानी जाती हैं। सिर्फ 60 लाख रुपए में उन्हें हासिल करना मुंबई के लिए एक मास्टरस्टोक माना जा रहा है, क्योंकि यह वही गेंदबाज हैं जिन्होंने WPL और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से कई बार मैच का रुख खुद बदल दिया है।

मुंबई इंडियंस ने इस्माइल पर खेला बड़ा दांव

WPL 2026 ऑक्शन में उम्मीद थी कि शब्निम इस्माइल पर ज़बरदस्त बोली देखने को मिलेगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मुंबई इंडियंस ने उन्हें सिर्फ ₹60 लाख में खरीद लिया। यह कारोबार MI के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इस्माइल किसी भी टीम के पावरप्ले और डेथ ओवर्स में मैच जिताने का दम रखती हैं। उनकी रफ्तार की वजह से बल्लेबाज हमेशा दबाव में रहते हैं, और मुंबई की गेंदबाजी यूनिट को उनकी मौजूदगी से बड़ा फायदा मिलने वाला है।

महिला क्रिकेट की सबसे तेज गेंदबाज

शब्निम इस्माइल महिला क्रिकेट में गति का दूसरा नाम हैं। WPL 2024 में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ना शायद किसी के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने 132.1 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर इतिहास रच दिया था। यह सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उनकी फिटनेस, तकनीक और निरंतरता का शानदार प्रमाण है। उनकी तेज गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका को कई कठिन मैचों में जीत दिलाई है, जिसमें सुपर ओवर्स, पावरप्ले में विकेट और डेथ ओवर्स की घातक गेंदबाजी शामिल है।

टी20 लीग्स की सुपरस्टार

हालांकि शब्निम इस्माइल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुकी हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता दुनिया की लगभग हर टी20 लीग में कायम है। वह इन लीग्स में लगातार खेल रही हैं—

WBBL (ऑस्ट्रेलिया)

द हंड्रेड (इंग्लैंड)

WPL (भारत)

WCPL (वेस्टइंडीज)

उनके नाम अंतरराष्ट्रीय टी20 में 123 विकेट, और WPL में 20 विकेट दर्ज हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि वह सिर्फ तेज़ नहीं, बल्कि बेहद प्रभावी गेंदबाज भी हैं।

संघर्ष से सफलता तक : इस्माइल की प्रेरक कहानी

शब्निम इस्माइल का सफर कभी आसान नहीं रहा। क्रिकेटर बनने से पहले वह स्पीड पॉइंट टेक्नीशियन की नौकरी करती थीं। दिनभर काम और रात में प्रैक्टिस—इस कठिन रूटीन ने उनकी मानसिक मजबूती को और मजबूत किया। एक समय उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर बनने का सपना भी देखा, लेकिन क्रिकेट ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने खुद को इतना निखारा कि दुनिया की सबसे तेज़ गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। उनका ये संघर्ष युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियां महान खिलाड़ियों को जन्म देती हैं।

WPL 2026 में इस्माइल का असर

मुंबई इंडियंस पहले ही WPL की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, और इस्माइल जैसे मैच विनर के आने से उनका बॉलिंग अटैक और भी खतरनाक हो गया है। पावरप्ले में उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर MI को एक बार फिर खिताब के बेहद करीब ले जा सकती है।