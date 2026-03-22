स्पोर्ट्स डेस्क : क्रिकेट इतिहास में ऐसे पल कम ही आते हैं, जब कोई युवा खिलाड़ी अपनी पहली ही अंतरराष्ट्रीय पारी में ऐसा कमाल कर दे कि पूरी दुनिया उसका नाम याद रखे। रवांडा की 15 वर्षीय बल्लेबाज़ फैनी उटागुशिमानिंदे ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। नाइजीरिया में खेले गए महिला T20I टूर्नामेंट में उन्होंने अपने डेब्यू मैच में शतक जड़कर न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई, बल्कि यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। उनकी यह पारी अब उभरते क्रिकेटरों के लिए नई प्रेरणा बन चुकी है।

डेब्यू मैच में ऐतिहासिक शतक

फैनी उटागुशिमानिंदे ने नाइजीरिया इनविटेशनल विमेंस T20I में घाना के खिलाफ खेलते हुए 65 गेंदों पर नाबाद 111 रन बनाए। इस शानदार पारी में उन्होंने 17 चौके लगाए और पूरे मैच में विपक्षी गेंदबाज़ों पर दबदबा बनाए रखा। खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ 15 साल और 223 दिन की उम्र में यह कारनामा किया, जो उन्हें T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनाता है।

रिकॉर्ड्स की झड़ी

महिला T20I डेब्यू में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी

T20I में सबसे कम उम्र में शतक

डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक

इससे पहले यह रिकॉर्ड करेन रोल्टन के नाम था, जिन्होंने 2005 में 96* रन बनाए थे। वहीं सबसे कम उम्र में शतक का रिकॉर्ड प्रोस्कोविया अलोका के पास था, जिसे अब फैनी ने पीछे छोड़ दिया।

रवांडा की दमदार जीत

फैनी की शतकीय पारी की बदौलत रवांडा ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। उनके अलावा मर्वेल उवासे ने भी 19 गेंदों पर नाबाद 32 रन का योगदान दिया। जवाब में घाना की टीम पूरी तरह दबाव में दिखी और 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 88 रन ही बना सकी। इस तरह रवांडा ने 122 रन से बड़ी जीत दर्ज की।

क्रिकेट में भी दुर्लभ उपलब्धि

अगर पुरुष T20I क्रिकेट की बात करें, तो डेब्यू मैच में शतक लगाने का कारनामा बेहद दुर्लभ है। अब तक सिर्फ चार खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस सूची में मैथ्यू स्पूर्स का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने 2022 में 108* रन बनाए थे। वहीं गुस्ताव मैककॉन सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं।