स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज Sanju Samson ने हाल ही में खुलासा किया कि भारत की ICC Men's T20 World Cup 2026 जीत के पीछे उनकी और Abhishek Sharma की आक्रामक ओपनिंग साझेदारी का बड़ा हाथ था। सैमसन ने बताया कि उनकी जोड़ी पारंपरिक “आइस एंड फायर” नहीं बल्कि “फायर एंड फायर” है, यानी दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेलते हैं और यही रणनीति टीम इंडिया की बड़ी जीत का आधार बनी।

फाइनल में 98 रन की विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी

टूर्नामेंट के फाइनल में इस जोड़ी का असली कमाल देखने को मिला। भारत ने New Zealand national cricket team के खिलाफ फाइनल में धमाकेदार शुरुआत की। सैमसन और अभिषेक ने पहले विकेट के लिए 98 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने भारत के विशाल स्कोर की नींव रख दी।

सैमसन ने 46 गेंदों पर 89 रन बनाए

अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 21 गेंदों में 52 रन ठोके

इस शानदार शुरुआत की बदौलत भारत ने 255 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया और बाद में मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया।

‘केरल-पंजाबी दोस्ती’ से बनी शानदार समझ

सैमसन ने बताया कि उनकी और अभिषेक की साझेदारी 2024 से ही मजबूत होती जा रही है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में इसे “केरल-पंजाबी दोस्ती” बताया। सैमसन के अनुसार मैदान पर दोनों के बीच बातचीत बेहद सरल रहती है। उन्होंने कहा कि अभिषेक अक्सर पूछते हैं कि गेंद कैसी आ रही है। अगर गेंद सही आ रही होती है तो वह बस यही कहते हैं – “छक्का मारो।” सैमसन ने अभिषेक की बहादुरी और शांत स्वभाव की भी तारीफ की और कहा कि मैदान के अंदर और बाहर दोनों की शानदार समझ है।

टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ियों की वापसी की कहानी

टी20 वर्ल्ड कप का सफर दोनों खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं था। Sanju Samson शुरुआत में खराब फॉर्म के कारण प्लेइंग इलेवन से बाहर थे। बाद में उन्हें आखिरी चार मैचों में मौका मिला और उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं Abhishek Sharma को टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में बीमारी से जूझना पड़ा, जिससे उनकी लय प्रभावित हुई। लेकिन फाइनल में उनकी दमदार पारी ने सबको चौंका दिया।

बीसीसीआई ने घोषित किया 131 करोड़ का इनाम

भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद Board of Control for Cricket in India ने विजेता टीम के लिए 131 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया है। इसके साथ ही कप्तान Suryakumar Yadav की अगुआई वाली टीम और सीनियर खिलाड़ियों Rohit Sharma और Virat Kohli को भी सम्मानित करने की योजना है।

आईपीएल 2026 से पहले बढ़ा आत्मविश्वास

टी20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी अब आगामी Indian Premier League 2026 की तैयारी में जुटने वाले हैं।हालांकि इस ऐतिहासिक जीत की सबसे बड़ी तस्वीर सैमसन और अभिषेक की “फायर एंड फायर” ओपनिंग जोड़ी बनकर उभरी, जिसने आलोचकों को चुप करा दिया और भारत को एक और वैश्विक खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।