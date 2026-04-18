नई दिल्ली : भारत के अनुभवी ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना ​​है कि संजू सैमसन एक दिन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की कप्तानी संभाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज को किसी के नक्शेकदम पर चलने के बजाय अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए।

सालों से CSK में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में बात करते हुए अश्विन ने कहा कि यह बदलाव रविंद्र जडेजा के कप्तान के तौर पर छोटे से कार्यकाल के दौरान ही शुरू हो गया था, भले ही यह उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पिछले कुछ सीजन से मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ मिलकर टीम को प्रभावी ढंग से चला रहे हैं।

अश्विन ने बताया, 'मुझे लगता है कि कप्तानी की बागडोर पहले ही सौंपी जा चुकी है। जब कुछ साल पहले जडेजा ने कप्तानी संभाली थी, तो मुझे लगता है कि तभी यह बागडोर सौंपे जाने की संभावना थी। यह ठीक से काम नहीं कर पाया और फिर यह ऋतुराज के पास आ गई... मुझे लगता है कि ऋतुराज पिछले 2-3 सालों से फ्लेमिंग के साथ मिलकर टीम को चला रहे हैं।'

CSK के पूर्व खिलाड़ी ने आगे कहा कि सैमसन आखिरकार 5 बार की IPL चैंपियन टीम की अगुवाई कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा बताने से परहेज किया। उन्होंने आगे कहा, 'कप्तानी की बागडोर सौंपे जाने के बारे में अगर आप मुझसे पूछें - मेरा मतलब है कि मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं - लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि किसी न किसी मोड़ पर संजू CSK की कप्तानी करेंगे। पता नहीं कब, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है।'

अश्विन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सैमसन के नेतृत्व पर पिछले महान खिलाड़ियों की नकल करने का बोझ नहीं होना चाहिए; यह बात उन्होंने स्पष्ट रूप से MS धोनी के नेतृत्व में CSK की विरासत के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा, 'एक चीज जिसका मैं जोखिम नहीं उठाना चाहूंगा, या जो मैं संजू के लिए नहीं चाहूंगा वह यह है कि वह किसी और की जगह लेने की कोशिश करें। आपको सचमुच किसी और की विरासत की जगह लेने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरी नहीं कि किसी और की तरह ही जिएं या खेलें।'

अश्विन ने आगे कहा, 'उसके पास अपनी एक अनोखी शैली है जिसमें वह जीता है और मैं उस पर उसकी अपनी छाप देखना चाहूंगा। असल में दिक्कत वहीं से शुरू होती है जहां हमें किसी के नक्शेकदम पर चलना पड़ता है। तब हम अपनी जिंदगी नहीं जीते, है ना? हम किसी और के नक्शेकदम पर चलने लगते हैं। मैं उसे ऐसा करते हुए नहीं देखना चाहता।'

सैमसन IPL 2026 की नीलामी से पहले एक ट्रेड के जरिए CSK में शामिल हुए थे। उन्होंने सीजन की खराब शुरुआत के बाद जोरदार वापसी की है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चौथे मैच में शतक जड़ा। उन्होंने अगले मैच में भी अपनी लय बरकरार रखी और सिर्फ 32 गेंदों में 48 रन बनाए। शनिवार को जब CSK हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना करेगी, तो एक बार फिर सभी की नजरें सैमसन पर होंगी।