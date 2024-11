खेल डैस्क : लोकप्रिय कहावत है- चल गया तो चांद तक नहीं तो रात तक। इस पर संजू सैमसन बिल्कुल फिट बैठते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैमसन ने जोहानिसबर्ग के मैदान पर खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में दो डक के बाद फिर से शतक लगा दिया है। सैमसन ने सीरीज के पहले मुकाबले में भी शतक लगाया था। अगर उनकी पिछली 9 टी20 पारियां देखीं जाएं तो वह 4 बार डक पर आऊट होने के बावजूद 3 शतक लगा चुके हैं। बहरहाल, जोहानिसबर्ग में सैमसन ने 51 गेंदों पर 6 चौके 8 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया।



टी20 में भारत के लिए सर्वाधिक शतक

5 रोहित शर्मा

4 सूर्यकुमार यादव

3 संजू सैमसन

2 केएल राहुल

भारत के लिए सुरेश रैना, दीपक हुड्डा, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवड़, अभिषेक शर्मा भी 1-1 शतक लगा चुके हैं।





विदेश में किसी भारतीय विकेटकीपर का उच्चतम स्कोर

टेस्ट प्रारूप - ऋषभ पंत (सिडनी में 159*)

वनडे प्रारूप - ऋषभ पंत (मैनचेस्टर में 125*)

टी20 प्रारूप - संजू सैमसन (डरबन में 107)

