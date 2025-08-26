स्पोर्ट्स डेस्क : केरल क्रिकेट लीग (KCL) में रविवार को शतक लगाकर एशिया कप के लिए प्लेइंग 11 में अपनी जगत पक्की करने की कोशिश करते नजर आए थे। अब इस खिलाड़ी ने एक और कमाल कर दिया है। सैमसन ने KCL ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में त्रिशूर टाइटन्स के खिलाफ अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और एक गेंद पर 13 रन बनाने का कमाल कर दिखाया।

ओपनिंग करने उतरे सैमसन ने आखिरकार 46 गेंदों पर 4 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 193.48 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। अपनी पारी के दौरान सैमसन ने एक गेंद पर 13 रन भी बनाए। सिजोमन जोसेफ द्वारा फेंके गए पांचवें ओवर में स्पिनर ने चौथी गेंद पर लाइन पार कर ली। सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को अगली फ्री हिट मिली और वह भी छक्के के लिए स्टैंड में पहुंचा दी। नतीजतन सैमसन की टीम कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने एक गेंद पर 13 रन बनाए। सैमसन ने 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया क्योंकि उन्होंने अपनी पारी के अधिकांश समय 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अंत में यह केवल थोड़ा कम हुआ।

सैमसन को आखिरकार पारी के 18वें ओवर में अजिनास के ने आउट कर दिया। हालांकि उनकी इस पारी की बदौलत टीम निर्धारित 20 ओवरों में 188/7 का स्कोर बनाने में सफल रही। KCL 2025 के पहले दो मैचों में संजू सैमसन ने मध्य क्रम में बल्लेबाजी की, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस बल्लेबाज को एशिया कप के लिए अपनी नई भूमिका के बारे में बता दिया गया है। पहले मैच में सैमसन को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला क्योंकि शीर्ष क्रम ने काम पूरा कर लिया था जबकि दूसरे मैच में वह 22 गेंदों पर केवल 13 रन बनाकर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। हालांकि रविवार को वह अपने सलामी बल्लेबाजी क्रम में लौटे और 121 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था।