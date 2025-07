स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत चुके बुमराह अपनी पत्नी संजना गणेशन के साथ हरभजन सिंह और गीता बसरा के शो 'हू इज द बॉस' में नजर आए। एपिसोड के प्रोमो के दौरान संजना ने शादी से पहले की एक घटना शेयर की जिसमें उन्होंने बुमराह को उनके रनर-अप को लेकर ट्रोल किया।

दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले, लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत की गेंदबाजी की अगुआई की। पहली पारी में पांच विकेट लेने के बावजूद भारत को सीरीज के पहले मैच में पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर गणेशन ने और बुमराह ने मार्च 2021 में शादी की थी। शो के दौरान गणेशन ने कहा, 'तुम रन-अप पर भी नहीं भागते हो। तुम मेरे साथ क्या भागोगे?' यह जवाब गणेशन ने बुमराह द्वारा शादी से पहले उनके साथ भाग जाने के सुझाव के जवाब में था।

The banter between Sanjana and Jasprit Bumrah. 🤣pic.twitter.com/CjhVshWHM5