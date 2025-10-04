जैक्सन (अमेरिका): भारत के अक्षय भाटिया (Akshay Bhatia) सैंडरसन फार्म्स चैम्पियनशिप (Sanderson Farms Championship) के दूसरे दौर में कट से बाहर हो गए। पहले दौर में उन्होंने ईवन पार 72 का स्कोर बनाया, जबकि दूसरे दौर में 1-ओवर 73 खेलते हुए उनका कुल स्कोर 1-ओवर 145 रहा। कट का स्कोर 4-अंडर था, जिससे भाटिया पांच शॉट पीछे रह गए।

भाटिया ने 10वें होल से शुरुआत की और 14वें व 16वें पर बोगी की, लेकिन तीसरे और पांचवें पर बर्डी से वापसी की। हालांकि, 17वें होल (आठवें) पर बोगी कर बाहर हो गए। अब भाटिया आगामी टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य रखेंगे।

दूसरे दौर के बाद दक्षिण अफ्रीका के गैरिक हिग्गो 13-अंडर (65-66) के साथ लीडरबोर्ड पर शीर्ष पर हैं। उन्होंने बैक-नाइन में चार बर्डी लगाकर बढ़त बनाई। हिग्गो हाल ही में हिप सर्जरी से लौटे हैं।

एरिक कोल और टेलर मोंटगोमरी 12-अंडर पर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। कोल ने दूसरे दौर में 67 का स्कोर किया जबकि मोंटगोमरी ने शानदार 9-अंडर खेला। डैनी वॉकर 11-अंडर पर चौथे स्थान पर हैं।

गौर है कि केवल शीर्ष 100 खिलाड़ी ही नवंबर में खत्म होने वाले फेडएक्सकप फॉल के बाद पीजीए टूर कार्ड सुरक्षित रख पाएंगे। शेड्यूल में अब केवल पांच टूर्नामेंट बचे हैं।