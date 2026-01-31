स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कर्रन ने पहले T20I मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। वह इंग्लैंड के लिए T20I में हैट्रिक लेने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले यह कारनामा क्रिस जॉर्डन ने 2024 में किया था।

कर्रन का हैट्रिक प्रदर्शन

सैम कर्रन ने 16वें ओवर में शानदार वापसी करते हुए श्रीलंका की बल्लेबाजी को झकझोरा। उन्होंने सबसे पहले दासुन शनाका को आउट किया, फिर महीश थीक्शाना को साधारण कैच पर क्लीन बोल्ड किया। हैट्रिक पूरी करते हुए तीसरे विकेट के रूप में मथीषा पथिराना को बोल्ड किया।

कर्रन ने तीन ओवर में 3/38 के आंकड़े बनाए। हालांकि 27 वर्षीय गेंदबाज कुछ रन देने वाले साबित हुए, लेकिन उनके विकेट टीम के लिए अहम साबित हुए।

कर्रन बने एलीट लिस्ट में शामिल

इस जीत के साथ कर्रन T20I में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले केवल छठे खिलाड़ी बन गए। इस सूची में उनके साथ शामिल हैं:

जैकब ओरम (न्यूज़ीलैंड)

फहीम अशरफ (पाकिस्तान)

मोहम्मद हसनैन (पाकिस्तान)

केपी मेयप्पन (यूएई)

लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूज़ीलैंड)

सम कर्रन (इंग्लैंड)

इंग्लैंड ने DLS विधि से मैच अपने नाम किया

बारिश के कारण मैच रोक दिया गया, लेकिन इंग्लैंड DLS विधि के आधार पर 11 रन से विजयी घोषित हुआ। टीम ने 15 ओवर में 125/4 का स्कोर बनाया था और लक्ष्य से सिर्फ 9 रन पीछे थी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।