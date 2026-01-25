नई दिल्ली : डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित नेशनल सेलेक्शन ट्रायल्स 1 और 2 का समापन रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ। 10 मीटर एयर पिस्टल ट्रायल-2 के फाइनल में चंडीगढ़ की सैन्यम ने महिला वर्ग में, जबकि उत्तर प्रदेश के गौरव कुमार ने पुरुष वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया।

महिला 10 मीटर एयर पिस्टल: सैन्यम का दबदबा

वर्ल्ड कप फाइनल की रजत पदक विजेता सैन्यम ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए फाइनल में 243.1 का प्रभावशाली स्कोर किया। उन्होंने दूसरे स्थान पर रहीं रिदम सांगवान (237.7) को 5.4 अंकों से पछाड़ा। मीनू पाठक ने 218.5 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

क्वालिफिकेशन में सुरुचि सिंह ने 587-31x के बेहतरीन स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पाया, लेकिन फाइनल में आठवें स्थान पर रहीं। पालक (579-16x) क्वालिफिकेशन में दूसरे स्थान पर रहीं और फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं। अनुभवी श्वेता सिंह ने क्वालिफिकेशन में तीसरा स्थान (578-18x) हासिल किया, जबकि फाइनल में छठे स्थान पर रहीं। शीर्ष आठ में प्रिया मुरलीधर, दिव्या टी एस, रिदम सांगवान और सैन्यम भी शामिल रहीं।

पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल: गौरव कुमार का दमदार कमबैक

पुरुष वर्ग में गौरव कुमार ने ट्रायल-1 में दूसरे स्थान के बाद ट्रायल-2 में शानदार वापसी करते हुए खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में 245.5 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया। योगेश कुमार 244.6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश के हर्ष स्वामी ने 221.9 अंकों के साथ तीसरा स्थान पाया।

क्वालिफिकेशन में सेना के अजेंद्र सिंह चौहान ने 588-21x के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके अलावा उधयवीर सिंह, कमलजीत चौधरी, ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत सिंह और केदारलिंग बालकृष्ण उचागांवकर ने भी शीर्ष आठ में जगह बनाई।