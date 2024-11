मुंबई (महाराष्ट्र) : भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने रविवार को घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की 3-0 से सीरीज हार पर कहा कि यह "निगलने के लिए कठिन गोली" है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में अजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय बल्लेबाजों पर एक स्पिन जाल बिछाया, जिससे वे इतिहास की ओर मुड़ गए क्योंकि न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रनों से हरा दिया और भारत को भारत में तीन या अधिक मैचों की श्रृंखला में व्हाइटवॉश करने वाली पहली मेहमान टीम बन गई।

बेंगलुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ मेजबान टीम 8 विकेट से हार गई थी। इससे बीसीसीआई चेत गया था। पुणे टेस्ट में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने वापसी की कोशिश की लेकिन वहां भी 113 रनों से हार मिली। इसके बाद मुंबई में भी निराशा हाथ लगी। इस पर तेंदुलकर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर कहा कि न्यूजीलैंड से घरेलू सीरीज में 3-0 की हार आत्ममंथन की मांग करती है। पूर्व क्रिकेटर ने मुंबई टेस्ट की पहली पारी में शानदार प्रदर्शन के लिए शुभमन गिल की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने लचीलापन दिखाया। इस बीच, 51 वर्षीय खिलाड़ी ने तीसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में "शानदार" प्रदर्शन के लिए ऋषभ पंत की भी सराहना की। तेंदुलकर ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए न्यूजीलैंड की भी प्रशंसा की



सचिन ने एक्स पर लिखा- घरेलू मैदान पर 3-0 से हारना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए आत्ममंथन की जरूरत है। क्या यह तैयारी की कमी थी, क्या यह खराब शॉट चयन था, या यह मैच अभ्यास की कमी थी? @शुभमनगिल ने पहली पारी में लचीलापन दिखाया और @ऋषभपंत17 दोनों पारियों में शानदार रहे - उनके फुटवर्क ने एक चुनौतीपूर्ण सतह को पूरी तरह से अलग बना दिया। वह बिल्कुल शानदार था। पूरी श्रृंखला में लगातार अच्छे प्रदर्शन का पूरा श्रेय न्यूजीलैंड को जाता है।

Losing 3-0 at home is a tough pill to swallow, and it calls for introspection.

Was it lack of preparation, was it poor shot selection, or was it lack of match practice? @ShubmanGill showed resilience in the first innings, and @RishabhPant17 was brilliant in both innings— his… pic.twitter.com/8f1WifI5Hd