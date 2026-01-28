सेंचुरियन (दक्षिण अफ्रीका) : दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक बुधवार से सेंचुरियन में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे T20I मैच में टी20 क्रिकेट में 12000 रन के आंकड़े को छूने से सिर्फ दो रन दूर हैं। सीरीज में 1-0 की बढ़त के साथ प्रोटियाज सेंचुरियन में दूसरे T20I में विंडीज से भिड़ेंगे। वह पहला T20I मैच नहीं खेल पाए थे और हाल ही में खत्म हुए SA20 सीजन में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे डी कॉक फरवरी में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अपनी नेशनल टीम के लिए कुछ कीमती गेम प्रैक्टिस करना चाहेंगे।

फ्रेंचाइजी क्रिकेट की विभिन्न लीगों और अपने देश के लिए 429 T20 मैचों में उन्होंने 429 मैचों और 415 पारियों में 31.24 की औसत से कुल 11,198 रन बनाए हैं जिसमें स्ट्राइक रेट 138 से अधिक है जिसमें 7 शतक और 81 अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 140* शामिल है। वह इस फॉर्मेट में 11वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। साउथ अफ्रीका के लिए 100 T20I में उन्होंने 99 पारियों में 30.78 की औसत और 140 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 2,771 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम एक शतक और 18 फिफ्टी हैं और बेस्ट स्कोर 100 है।

पिछले साल लिमिटेड-ओवर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने के बाद से डिकॉक का T20I में मिला-जुला प्रदर्शन रहा है। उन्होंने आठ मैचों और पारियों में 23.37 की औसत और 168.46 के स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए हैं, जिसमें दो फिफ्टी और बेस्ट स्कोर 90 है। हालांकि SA20 के शानदार सीजन के साथ उनके पास मोमेंटम है। उन्होंने SA20 में 12 मैचों और 11 पारियों में 39.00 की औसत और 148 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 390 रन बनाकर रन-चार्ट में टॉप किया जिसमें बेस्ट स्कोर 79* और चार फिफ्टी शामिल हैं।