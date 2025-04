मुंबई : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) द्वारा वानखेड़े स्टेडियम में दिवेचा पवेलियन लेवल 3 का नाम बदलकर 'रोहित शर्मा स्टैंड' करने के फैसले को भावनात्मक और अविश्वसनीय बताया। रोहित, जिन्होंने टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत को लगातार आईसीसी खिताब दिलाए, ने कहा कि उन्होंने कभी इस तरह के सम्मान की कल्पना नहीं की थी।

रोहित को हाल ही में टी20 मुंबई लीग का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया, जिसका 2025 संस्करण 26 मई से शुरू होगा। शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद किया, जब वह आजाद मैदान में अंडर-16 प्रशिक्षण के बाद मुंबई रणजी खिलाड़ियों को देखने जाया करते थे। उन्होंने कहा कि 2003-04 में, हम रणजी खिलाड़ियों को देखने ट्रैक पर जाते थे। तब से वानखेड़े में मेरी कई यादें हैं। स्टेडियम के पुनर्निर्माण के बाद हमने विश्व कप जीता। अब अपने नाम पर स्टैंड देखना अवास्तविक लगता है।

Rohit Sharma on getting a stand named after him in the Wankhede Stadium 🔥



pic.twitter.com/3vM2S2tR4K