खेल डैस्क : रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (RR) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से एक विशेष स्मृति चिन्ह मिला। बीसीसीआई के प्रेसीडेंट रोजर बिन्नी ने रोहित को विशेष तौर पर सम्मान चिन्ह भेंट किया। यह मान्यता IPL में रोहित के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है जहां वह एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं।

1️⃣8️⃣ seasons 🤝 1️⃣ Legacy



Rohit Sharma of the Mumbai Indians receives a special memento from BCCI President, Mr. Roger Binny 💙#TATAIPL | #MIvSRH | @mipaltan | @ImRo45 pic.twitter.com/dXANupM8Sb