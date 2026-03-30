स्पोर्ट्स डेस्क : Mumbai Indians ने IPL 2026 के मुकाबले में Kolkata Knight Riders को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस हाई स्कोरिंग मैच में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए, जिसके जवाब में मुंबई ने 19.1 ओवर में 224 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने तूफानी पारी खेलकर इतिहास रच दिया।

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

Rohit Sharma ने इस मैच में 23 गेंदों में अपनी IPL करियर की सबसे तेज फिफ्टी लगाई। उन्होंने 38 गेंदों में 78 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ रोहित IPL इतिहास में 50 बार 50+ स्कोर बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए।

जानें 50 फिफ्टी+ स्कोर बनाने वाले पहले 3 बल्लेबाज

रोहित से पहले यह बड़ा रिकॉर्ड सिर्फ तीन खिलाड़ियों के नाम था —

Virat Kohli

David Warner

Shikhar Dhawan; अब रोहित शर्मा भी इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं।

पावरप्ले में रोहित का तूफान

रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और पावरप्ले में ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने साथी बल्लेबाज Ryan Rickelton के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 148 रन की साझेदारी की, जिससे मुंबई की जीत लगभग तय हो गई।मैच के दौरान रोहित ने Angkrish Raghuvanshi का एक आसान कैच छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने अर्धशतक बनाया। लेकिन रोहित ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन कर अपनी गलती की भरपाई कर दी और टीम को जीत दिलाई।

जीत के साथ बना यादगार मैच

मुंबई इंडियंस ने 221 रन के बड़े लक्ष्य को हासिल करते हुए 6 विकेट से मैच जीत लिया। रोहित शर्मा की कप्तानी पारी और शानदार ओपनिंग साझेदारी की बदौलत मुंबई ने IPL 2026 की धमाकेदार शुरुआत की और यह मैच रोहित के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा।

