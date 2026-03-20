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नई दिल्ली : लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत ने टीम की प्री-सीजन तैयारियों के बारे में बात की और फ्रेंचाइजी के नए बॉलिंग कोच के तौर पर भरत अरुण के जुड़ने की तारीफ की। उन्होंने बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले टीम में उनके आने से कितना फायदा होगा। 

जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए पंत ने कहा, 'तेज गेंदबाजों के साथ कैंप बहुत शानदार रहा है। भरत अरुण सर टीम में शामिल हुए हैं, और जब से वह आए हैं, तब से वह टीम में बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं। हमने इस बारे में काफी बातचीत की है कि मैं गेंदबाजों से क्या चाहता हूं और उन्हें क्या लगता है कि वह टीम में क्या जोड़ सकते हैं। माहौल बहुत ही पॉजिटिव है। वह सबसे बेहतरीन बॉलिंग कोच में से एक हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने उनके साथ तब काम किया है जब वह भारतीय क्रिकेट टीम के साथ थे।' 

पंत ने आगे कहा कि अरुण का अनुभव और गेंदबाजों के साथ उनका तालमेल, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, 'वह अपना अनुभव साथ लाते हैं। गेंदबाज उन पर भरोसा करते हैं और उनसे खुलकर बात करते हैं, जो कि एक बॉलिंग कोच से आप ठीक यही उम्मीद करते हैं; इससे टीम के सिस्टम को और मजबूती मिलती है। जब हम पिछले सीजन पर नजर डालते हैं, तो हमें लगा था कि हमें अपनी बॉलिंग में कुछ और सुधार करने की जरूरत है। वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मामले में बहुत ज्यादा योगदान दे सकते हैं और मैं उन्हें अपनी टीम में पाकर बहुत खुश हूं।' 

IPL 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम : 

ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रेट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्विजय सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान। 