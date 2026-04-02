स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन बनाए थे, जवाब में दिल्ली ने 17.1 ओवर में 145/4 बनाकर मैच जीत लिया। मैच के बाद ऋषभ पंत ने खुद ओपनिंग करने के फैसले के पीछे की वजह बताई और अपनी रन आउट पर भी प्रतिक्रिया दी।

पंत ने क्यों की ओपनिंग?

मैच के बाद प्रेजेंटेशन में ऋषभ पंत ने बताया कि टीम की रणनीति के तहत उन्होंने ओपनिंग करने का फैसला किया। पंत ने कहा, 'रन आउट जैसी चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं होता, अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो दबाव में आ जाएंगे। हमने अच्छी पार्टनरशिप नहीं की, इसलिए हमें इम्पैक्ट सब का विकल्प इस्तेमाल करना पड़ा।'

पूरन को मिडिल ओवर्स में भेजने की थी प्लानिंग

पंत ने आगे कहा, 'आइडिया बिल्कुल सिंपल था कि निकोलस पूरन मिडिल ओवर्स में आकर गेम को कंट्रोल करें, इसलिए मैं ओपन करने आया। टूर्नामेंट के बाकी मैचों में ओपनिंग करूंगा या नहीं, यह 50-50 कॉल है।' पंत की यह रणनीति हालांकि पहले मैच में ज्यादा सफल नहीं रही।

फ्लूक रन आउट का शिकार हुए पंत

ऋषभ पंत इस मैच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। चौथे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने सीधा शॉट खेला जो नॉन-स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स से जा टकराया। उस समय पंत क्रीज से बाहर थे और समय पर बैट अंदर नहीं ला पाए। थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद उन्हें आउट करार दिया। पंत सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

गेंदबाजों ने LSG को 141 पर रोका

इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ को 18.4 ओवर में 141 रन पर रोक दिया। लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने 3-3 विकेट लेकर लखनऊ की बल्लेबाजी को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लेकर अहम योगदान दिया।

समीर रिजवी और स्टब्स ने दिलाई जीत

142 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत खराब रही, लेकिन समीर रिजवी ने नाबाद 70 रन की शानदार पारी खेलकर मैच दिल्ली की झोली में डाल दिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी नाबाद 39 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच शानदार साझेदारी हुई और दिल्ली ने 17 गेंद पहले ही मैच खत्म कर दिया। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज की।

मैच का नतीजा और पंत का बयान

इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। मैच के बाद पंत ने साफ किया कि टीम कॉम्बिनेशन की वजह से उन्होंने ओपनिंग की और आगे के मैचों में ओपनिंग को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि टीम की जरूरत के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया जा सकता है।