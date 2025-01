नई दिल्ली : ऋषभ पंत को शुक्रवार को SCG में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पांचवें और अंतिम टेस्ट के पहले दिन मिशेल स्टार्क की शॉर्ट गेंद से चोट लग गई। यह घटना भारत की पारी के 35वें ओवर में हुई जब पंत स्टार्क की तेज बाउंसर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके हाथ में चोट लग गई। गेंद लगने से हाथ वह हिस्सा काला पड़ गया। पंत ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और टीम के फिजियो ने चोट पर आइस पैक लगाया।

स्टार्क के अगले ही ओवर में उन्होंने 144.6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक और तेज शॉर्ट गेंद फेंकी, जो पंत के हेलमेट पर लगी। गेंद ग्रिल पर लगी, जिससे पंत को प्रतिक्रिया करने का बहुत कम समय मिला। स्टार्क तुरंत पंत की जांच करने के लिए दौड़े और मुकाबले की गर्मी में खेल भावना का परिचय दिया।

Rishabh Pant took a number of heavy hits to the body. #AUSvIND pic.twitter.com/TdyJ1qhm9C

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पांचवें बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट में भारत की कप्तानी कर रहे हैं जिसमें मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में पांच मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे चल रहा है। रोहित पर श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था, जहां उन्होंने बल्ले से सिर्फ 6 रन बनाए हैं।

Rishabh Pant is a tough Guy. 🙇



- It's time to make it big at SCG for India. pic.twitter.com/mcuRk3H8Xy