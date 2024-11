नई दिल्ली : ऋषभ पंत को शुक्रवार को थ्रोडाउन का सामना करना पड़ा जिससे बेंगलुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट को बचाने की टीम की उम्मीदों को काफी बल मिला, हालांकि टीम ने 356 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। तीसरे दिन चाय के ब्रेक के दौरान पंत एक पैड पहनकर मैदान में उतरे और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सहायक कोच अभिषेक नायर की निगरानी में थ्रोडाउन का सामना किया।

जब स्टार विकेटकीपर पंत अपने ट्रेनिंग किट में थ्रोडाउन का सामना करने के लिए मैदान में उतरे, तो बेंगलुरू की भीड़ ने जोरदार नारे लगाए। इससे पहले दूसरे दिन घुटने में चोट लगने के बाद पंत ने शुक्रवार को विकेटकीपिंग नहीं की। उनकी अनुपस्थिति में ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की। नियमों के अनुसार कोई विकल्पी विकेटकीपर टीम के लिए बल्लेबाजी नहीं कर सकता। हालांकि पंत को बिना किसी पेनल्टी टाइम के बल्लेबाजी करने की अनुमति दी जाएगी।

