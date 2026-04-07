Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

कोलकाता : भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना ​​है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को मौजूदा IPL 2026 में टीम की बैटिंग की दिक्कतों को कम करने के लिए उप-कप्तान रिंकू सिंह को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजना चाहिए। 

तीन बार की चैंपियन KKR इस सीजन में अपने तीन मैचों में से अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है और उनके खाते में जो एक पॉइंट है, वह भी सोमवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश की वजह से मैच रद्द होने से मिला है। बंगाल प्रो T20 लीग के तीसरे सीजन के लॉन्च के मौके पर बोलते हुए गांगुली ने कहा, 'वह (रहाणे) नाइट राइडर्स के कप्तान हैं और मुझे लगता है कि रिंकू बहुत नीचे बैटिंग करते हैं। वह (रिंकू) इससे कहीं बेहतर खिलाड़ी हैं और उम्मीद है कि टीम उन्हें बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजने का कोई तरीका ढूंढ लेगी।' 

रहाणे और रिंकू के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी मंच पर मौजूद थे। रिंकू ने IPL 2023 में धूम मचा दी थी और गुजरात टाइटन्स के खिलाफ जीत के दौरान IPL या किसी भी T20 मैच के आखिरी ओवर में पांच छक्के लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए थे। रिंकू ने IPL 2024 में KKR को खिताब जिताने में भी अहम भूमिका निभाई थी। 

इस सीजन में KKR ने न्यूजीलैंड के विस्फोटक खिलाड़ी फिन एलन के साथ ओपनिंग स्लॉट में रहाणे को ही बनाए रखा है। नाइट राइडर्स के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन (25.20 करोड़ रुपये) को शानदार फॉर्म में चल रहे अंगकृष रघुवंशी से पहले नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा गया है। अपने वर्कलोड मैनेजमेंट प्लान के तहत अभी तक गेंदबाजी शुरू न कर पाने वाले ग्रीन को IPL में अब तक संघर्ष करना पड़ा है; उन्होंने 18, 2 और 4 रन बनाए हैं। 

रिंकू ने ज्यादातर नंबर 5 पर बैटिंग की है। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 21 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए और उसके बाद ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 25 गेंदों पर 35 रन बनाए, हालांकि टीम यह मैच हार गई थी। अब गुरुवार को उनका मुकाबला यहीं लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। 