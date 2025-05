बेंगलुरु : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में विराट कोहली ने ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिस तरह पहुंचना दूसरे बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। शनिवार को एम चिन्नास्वामी के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए विराट ने 62 रन बनाए। इसी के साथ उन्होंने सीजन में 500 रन का आंकड़ा भी छू लिया। वह अब आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, कोहली ने आईपीएल के 8 सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो इस सूची में सबसे अधिक है।

𝓟𝓾𝓻𝓮 𝓮𝓵𝓮𝓰𝓪𝓷𝓬𝓮🙌🏻 6️⃣



The fans are being treated to a masterclass as #ViratKohli unleashes his full shot repertoire in this epic Kohli vs Dhoni clash – one last time? 👀



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/dl97nUfgCR #IPLonJioStar 👉 #RCBvCSK | LIVE NOW on Star… pic.twitter.com/9msO0TbLcC