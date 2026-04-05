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स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 5 अप्रैल को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। RCB इस सीजन शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और टीम ने 202 रनों का बड़ा लक्ष्य 16 ओवर में हासिल कर अपनी ताकत दिखा दी है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है और टीम दबाव में है। ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक और हाई स्कोरिंग हो सकता है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मुकाबले: 35
RCB जीता: 13
CSK जीता: 21

हालांकि हाल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो RCB का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि टीम ने पिछले 6 मुकाबलों में से 4 मैच जीते हैं और लगातार 3 मैचों में CSK को हराया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 12 मैच हुए हैं, जिसमें RCB ने 6 मैच जीते हैं।

पिच रिपोर्ट

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। यहां की बाउंड्री छोटी है और पिच फ्लैट रहती है, जिससे बड़े स्कोर बनते हैं। शुरुआत के 3-4 ओवर में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों का दबदबा रहता है। इस मैदान पर 190-200 का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जाता, इसलिए एक और हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है।

मौसम रिपोर्ट

बेंगलुरु में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन शाम के समय ओस (Dew) अहम भूमिका निभा सकती है। ओस की वजह से दूसरी पारी में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है।

RCB शानदार फॉर्म में

RCB की टीम इस समय शानदार फॉर्म में है, जबकि CSK की टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संघर्ष करना पड़ रहा है। RCB के लिए विराट कोहली और फिल सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी शानदार फॉर्म में है। वहीं CSK के लिए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी होगी। इस मैच में पावरप्ले और डेथ ओवर की गेंदबाजी मैच का परिणाम तय कर सकती है।

संभावित प्लेइंग 11

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा।

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, नूर अहमद/गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज/जेमी ओवरटन, खलील अहमद, राहुल चाहर/अकील हुसैन।