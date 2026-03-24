स्पोर्ट्स डेस्क : RCB की स्टार खिलाड़ी जॉर्जिया वोल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ी जीत दिलाई। बारिश से प्रभावित इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने DLS नियम के तहत 40 रन से जीत दर्ज की और तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। जॉर्जिया वोल ने 53 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल रहे।

मैच की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को झटके

किंग्सटाउन के अर्नोस वेल ग्राउंड में Hayley Matthews ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और बेथ मूनी जल्दी आउट हो गईं। इसके बाद फोएबे लिचफील्ड भी ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। लेकिन दूसरे छोर से जॉर्जिया वोल ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और सिर्फ 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 99/2 था।

आखिरी ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया बड़ा स्कोर

एलिस पेरी 18 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि ताहलिया मैक्ग्रा भी ज्यादा देर नहीं टिक पाईं। इसके बाद जॉर्जिया वोल ने 52 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। अंतिम ओवरों में कप्तान सोफी मोलिनेक्स ने 12 गेंदों में 25 रन बनाए, जबकि निकोला कैरी 24 रन बनाकर नाबाद रहीं। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 211/7 रन बनाए।

रन चेज में वेस्टइंडीज की खराब शुरुआत

212 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी West Indies women's national cricket team की शुरुआत बेहद खराब रही। कियाना जोसेफ बिना खाता खोले आउट हो गईं। पावरप्ले में ही वेस्टइंडीज ने 33 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद हेली मैथ्यूज और डिआंड्रा डॉटिन ने कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन टीम रन रेट से काफी पीछे थी।

बारिश बनी वेस्टइंडीज की हार की वजह

10 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 61/3 था, तभी बारिश शुरू हो गई और मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका। DLS नियम के अनुसार वेस्टइंडीज लक्ष्य से 40 रन पीछे थी और ऑस्ट्रेलिया को विजेता घोषित कर दिया गया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। अब दोनों टीमों के बीच 27 मार्च से वनडे सीरीज खेली जाएगी।