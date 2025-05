खेल डैस्क : आरसीबी ओपनर फिल सॉल्ट ने विराट कोहली से दोस्ती की खबरें नकार दी हैं। हाल ही में सॉल्ट आरसीबी के मिस्टर नैग्स शो में पहुंचे थे। साल्ट ने पहले कहा कि वह "सिर्फ सहकर्मी" हैं, लेकिन फिर उन्होंने पूर्व आरसीबी कप्तान पर अपना रुख बदल दिया। मेगा नीलामी में 11.5 करोड़ रुपए में खरीदे गए साल्ट ने इस सीजन में 168.30 की स्ट्राइक रेट से 9 पारियों में 239 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। आरसीबी भी अंक तालिका में टॉप पर है क्योंकि उन्होंने घर से बाहर अपने 7 में से 6 मैच जीते हैं। बता दें कि दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में जब सॉल्ट और कोहली ओपनिंग कर रहे थे तब अच्छे टच में होने के बावजूद सॉल्ट कोहली की एक गलत कॉल के कारण रन आऊट हो गए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर विराट खूब ट्रोल हुए थे।



बहरहाल, आरसीबी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की है जिसमें फिल साल्ट ने विराट कोहली के साथ अपने रिश्ते के बारे में अपनी मजेदार प्रतिक्रिया से लोगों का मनोरंजन किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया कि वे जिसके साथ भी क्रिकेट खेलते हैं, वे सभी उनके दोस्त हैं। होस्ट ने पहले पूछा कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आईपीएल में कोई दोस्त नहीं है। तो, जब आप विराट के साथ खेलते हैं, तो क्या आप उनके दोस्त होते हैं या नहीं? इस पर सॉल्ट ने कहा कि नहीं, वह मेरे सहकर्मी हैं। जब उनसे दोबारा यह सवाल पूछा गया, तो सॉल्ट ने होस्ट से कहा कि मैंने जिनके साथ क्रिकेट खेला है, वे सभी मेरे दोस्त हैं। मैं आपको इस इंटरव्यू में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं देना चाहता था।

𝗠𝗿. 𝗡𝗮𝗴𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲𝘀 𝗣𝗵𝗶𝗹 𝗦𝗮𝗹𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗮 𝗧𝗲𝗮 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 ☕ 🫖



