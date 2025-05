बेंगलुरु : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के 21 वर्षीय स्पिनर सुयश शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ घरेलू मैच से पहले आरसीबी बोल्ड डायरीज में अपनी चोट, सर्जरी, आईपीएल यात्रा और मानसिक दृढ़ता के बारे में खुलकर बात की। शर्मा ने अपनी चोट और सर्जरी के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि आरसीबी ने उनके इलाज के लिए लंदन भेजा, जहां उनकी मुलाकात टीम फिजियो जेम्स पाइपी से हुई। "मुझे तीन हर्निया थे। सर्जरी बड़ी थी और मुझे पहले मैच में खेलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जेम्स और उनके परिवार ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं पिछले दो सालों से दर्द में खेल रहा था, लेकिन आरसीबी ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मेरे इलाज में निवेश किया। मैं अब पूरी तरह फिट हूं और इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करता हूं। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए नया रास्ता खोलने वाला रहा।

𝐒𝐮𝐲𝐚𝐬𝐡 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚: 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐨𝐫 💪



21-year old Suyash has been our unsung hero this #IPL! 🫶



From battling pain in the body, to recovering after surgery right on time, and working hard on his fitness and variations, eager to make a strong impact - his story… pic.twitter.com/bC1mt25jzW