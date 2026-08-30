नई दिल्ली : भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 16 खिलाड़ियों के नॉकआउट में सचिन तेंदुलकर को अब तक का सबसे महान भारतीय क्रिकेटर चुना। इसी के साथ उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी को लेकर चौंकाने वाले फैसले भी लिए। क्रिकइन्फो के एक वीडियो में अश्विन ने राउंड ऑफ 16 में विजय हजारे, रोहित, हरभजन सिंह और सुनील गावस्कर के बजाय तेंदुलकर विराट, कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग को चुना। उन्होंने रवींद्र जडेजा के बजाय धोनी, विनू मांकड़ के बजाय राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले के बजाय जसप्रीत बुमराह और खुद के बजाय सौरव गांगुली को भी चुना।

सहवाग और बुमराह ने धोनी और विराट को हराया

अश्विन ने क्वार्टर फाइनल में गांगुली के बजाय तेंदुलकर और द्रविड़ के बजाय कपिल को चुना। इसके बाद उन्होंने दो बड़े उलटफेर किए जिसमें धोनी के बजाय सहवाग और विराट के बजाय बुमराह को चुना गया। इन फैसलों का मतलब था कि शानदार रिकॉर्ड के बावजूद धोनी और विराट बाहर हो गए। धोनी की कप्तानी में भारत ने तीनों बड़े ICC टूर्नामेंट जीते और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया, जबकि विराट ने 28,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं और पांच ICC खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई है।

अश्विन ने सेमीफाइनल में सहवाग के बजाय तेंदुलकर और कपिल के बजाय बुमराह को चुना जिससे भारत के सबसे महान बैटिंग आइकन और आधुनिक दौर के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बीच फाइनल मुकाबला तय हुआ। तेंदुलकर ने फाइनल जीतकर अश्विन की लिस्ट में टॉप स्थान हासिल किया।

तेंदुलकर के बेजोड़ आंकड़े

तेंदुलकर ने 22 साल से ज्यादा के करियर में 34 57 इंटरनेशनल रन बनाए, जो क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने रिकॉर्ड 200 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 15,921 रन बनाए और 51 शतक जड़े। उनके नाम सबसे ज्यादा टेस्ट चौके (2,058) लगाने का रिकॉर्ड भी है, और वह 300 पारियों में 15,000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। वनडे में तेंदुलकर ने 18,426 रन बनाए और 49 शतक लगाए। 1998 में उनके 1,894 रन और 9 शतक आज भी एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन और शतक के रिकॉर्ड हैं। सभी फॉर्मेट में तेंदुलकर के नाम करियर में सबसे ज्यादा रन, पचास, चौके और 'प्लेयर ऑफ द मैच' (76 बार) के रिकॉर्ड हैं।

रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड

अश्विन ने दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे टेस्ट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे; उन्होंने 106 मैचों में 537 विकेट लिए और उनसे आगे सिर्फ़ अनिल कुंबले (619 विकेट) थे। अश्विन ने व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में 181 मैच खेले और 228 विकेट लिए। उन्होंने 116 वनडे मैच खेले और 33.20 की औसत से 156 विकेट लिए जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/25 रहा। उन्होंने 63 पारियों में 16.44 की औसत से 707 रन भी बनाए जिसमें एक अर्धशतक (65 रन) शामिल था। उन्होंने 65 T20I मैचों में 23.22 की औसत से 72 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/8 रहा। उन्होंने 19 पारियों में 26.28 की औसत से 184 रन भी बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 31 रहा।

अश्विन सभी फॉर्मेट में 287 मैचों में 765 विकेट के साथ भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के तौर पर रिटायर हुए। उनसे आगे कुंबले (953 विकेट) थे। उन्होंने भारत के साथ 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। 2025 में अश्विन ने अपने इंडियन प्रीमियर लीग करियर को भी अलविदा कह दिया। इस बड़े टूर्नामेंट से उनके संन्यास लेने की खबर ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया।

अश्विन ने 2009 में अपना डेब्यू किया और कुल 221 IPL मैच खेले। उन्होंने 30.22 की औसत, 7.20 की इकॉनमी रेट और 25.2 की स्ट्राइक रेट से 187 विकेट लेकर इस T20 लीग में बेहतरीन स्पिनरों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 रहा और उन्होंने एक बार एक मैच में चार विकेट लिए।