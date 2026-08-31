चेस्टर-ले-स्ट्रीट : इंग्लिश काउंटी क्लब ने घोषणा की कि भारत के ओपनर मयंक अग्रवाल ने काउंटी चैंपियनशिप डिविजन टू सीजन के आखिरी चरण के लिए डरहम के साथ चार मैचों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 35 साल के अग्रवाल हेड कोच रयान कैंपबेल की टीम में शामिल हो रहे हैं ताकि डिविजन टू में टीम के प्रमोशन की कोशिश को मजबूत किया जा सके। इसकी शुरुआत सिंच काउंटी ग्राउंड पर नॉर्थम्प्टनशायर के खिलाफ होने वाले मैच से होगी। अग्रवाल दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड बेडिंगहम की जगह लेंगे, जो घर पर प्रोटियाज पुरुषों के इंटरनेशनल रेड-बॉल समर सीजन की तैयारी के लिए स्वदेश लौट गए हैं।

क्लब द्वारा जारी बयान में कैंपबेल ने कहा, 'हमें खुशी है कि मयंक काउंटी चैंपियनशिप के आखिरी दौर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डेविड बेडिंगहम के इंटरनेशनल रेड-बॉल समर से पहले दक्षिण अफ्रीका लौटने के कारण, यह जरूरी था कि हम सीजन के बाकी हिस्से के लिए एक बेहतरीन इंटरनेशनल क्रिकेटर को टीम में शामिल करें।'

मयंक ने भारत के लिए 21 टेस्ट मैच खेले हैं और 1488 रन बनाए हैं। इसमें चार शतक शामिल हैं जिसमें 2019 में इंदौर में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया गया 243 रन का उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी शामिल है। उन्होंने 5 वनडे मैच भी खेले हैं और 86 रन बनाए हैं। कैंपबेल ने आगे कहा, 'मयंक बहुत प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और उनका फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड शानदार रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वह डरहम के लिए अच्छा योगदान देंगे क्योंकि हम काउंटी चैंपियनशिप के डिविजन वन में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं।'

अग्रवाल को इंग्लिश कंडिशन्स में खेलने का अनुभव भी है, उन्होंने 2025 काउंटी चैंपियनशिप सीजन के आखिरी दौर में यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व किया था। उस दौर में अग्रवाल ने यॉर्कशायर के लिए 201 रन बनाए थे जिसमें उनकी आखिरी पारी में डरहम के खिलाफ मैच जिताने वाली 175 रनों की पारी खास थी। रेड-बॉल क्रिकेट में अपनी उपलब्धियों के अलावा (जहां वह अपने फर्स्ट-क्लास करियर में 9,000 रन (21 शतकों सहित) के करीब पहुंच रहे हैं) बेंगलुरु में जन्मे अग्रवाल ने छह इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करते हुए टी20 क्रिकेट में 5,000 से ज्यादा रन बनाए हैं।

वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 2025 IPL खिताब जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने चोटिल देवदत्त पडिक्कल की जगह ली थी। डरहम अभी डिवीजन टू की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है और मौजूदा घरेलू सीजन के आखिरी महीने में डिवीजन वन में वापसी करने के लक्ष्य के साथ अग्रवाल के टॉप-ऑर्डर अनुभव पर भरोसा करेगा।

अग्रवाल उन कई भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जो अभी इंग्लिश घरेलू सीजन में खेल रहे हैं। श्रीलंका के टेस्ट दौरे पर 16 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार वार्विकशायर के साथ फिर से जुड़ रहे हैं जबकि बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव यॉर्कशायर के लिए खेलेंगे। सरे की टीम में भारत के लेग-स्पिनर राहुल चाहर और अनकैप्ड बैटिंग ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर शामिल हैं और उम्मीद है कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आकिब नबी भी टीम का हिस्सा होंगे।