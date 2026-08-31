नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना ​​है कि लंबे समय से खराब फॉर्म के कारण टेस्ट टीम में मार्नस लाबुशेन की जगह बनाए रखना 'लगभग नामुमकिन' हो गया है। उन्होंने चयनकर्ताओं से यह भी कहा कि वे अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले तीन मैचों के टेस्ट दौरे से पहले कड़े फैसले लें। 32 साल के लाबुशेन हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज (जो 1-1 से ड्रॉ रही) में सिर्फ 1, 31 और 4 रन ही बना पाए। नंबर तीन पर खेलने वाले इस बल्लेबाज ने पिछली 43 टेस्ट पारियों में कोई शतक नहीं लगाया है, उनका आखिरी शतक जुलाई 2023 में मैनचेस्टर में एशेज के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ आया था।

पोंटिंग ने सोमवार को स्काई स्पोर्ट्स न्यूज से कहा, 'यह टीम लंबे समय से बहुत मजबूत रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से वे कुछ खिलाड़ियों को ढो रहे हैं। मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले बदलाव होना तय है, टीम में लाबुशेन की जगह बनाए रखना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उन्हें नंबर 3 के लिए किसी और खिलाड़ी के बारे में सोचना होगा।'

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ओपनर ट्रैविस हेड को वापस उनके पुराने मिडिल-ऑर्डर पोजीशन पर भेजने से बैटिंग लाइन-अप में नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 9 अक्टूबर से डरबन में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, 'आखिरकार वे ट्रैविस हेड को ओपनिंग के बजाय नंबर 5 पर वापस लाना चाहेंगे, जिससे किसी युवा खिलाड़ी के लिए ओपनिंग करने का मौका बन सकता है। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें कुछ न कुछ आजमाना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे हमारी स्थिति और खराब होगी या हम कुछ खो देंगे; हो सकता है कि हमें कोई बहुत अच्छा टैलेंट मिल जाए।'

इस चर्चा पर बात करते हुए कि उनके पूर्व साथी खिलाड़ी माइक हसी को इंग्लैंड का नया टेस्ट बैटिंग कोच बनाया जा सकता है, पोंटिंग ने मजाक में कहा कि उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को नए हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के अंडर यह भूमिका न निभाने के लिए मनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, 'मैंने पिछले हफ्ते माइक हसी से कहा था, 'अगर तुमने वह नौकरी ली, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा!' मुझे लगता है कि मैंने उसे डराकर भगा दिया है! मुझे पक्का नहीं पता कि वह क्या करने वाला है। मेरा मानना ​​है कि शायद उसे ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ कोई काम मिल सकता है, इसलिए मुझे उसकी स्थिति के बारे में पक्का पता नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी है कि वह चेन्नई सुपर किंग्स के अगले हेड कोच बन सकते हैं, जिससे वह वैसे भी बाकी चीजों से बाहर हो सकते हैं। आखिर में हम सभी कोच हैं और जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है और आसानी से उस भूमिका में वापस आ सकते हैं।'