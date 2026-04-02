स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के भरोसेमंद बल्लेबाज Rassie van der Dussen ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 35 वर्षीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी और अपने करियर को याद करते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रोटियाज जर्सी पहनना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है।

भावुक बयान में जताया आभार

अपने बयान में वैन डर डुसेन ने कहा, 'मैं गर्व और कृतज्ञता के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करता हूं। अपने देश के लिए खेलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। इस सफर में काफी त्याग करना पड़ा, लेकिन हर पल इसके लायक था।' उन्होंने क्रिकेट साउथ अफ्रीका, कोचिंग स्टाफ और फैंस का भी धन्यवाद किया।

ODI में रहा शानदार रिकॉर्ड

Rassie van der Dussen का वनडे करियर बेहद शानदार रहा। उन्होंने 71 मैचों में 2657 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 50 से ज्यादा रहा। वह दक्षिण अफ्रीका के लिए इस फॉर्मेट में AB de Villiers के बाद दूसरे सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल रहे। उन्होंने 6 शतक और 17 अर्धशतक भी लगाए।

देर से डेब्यू, लेकिन बनाया बड़ा नाम

वैन डर डुसेन ने 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 मैच से अपने करियर की शुरुआत की और अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह पक्की की। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 18 मैच खेले, जबकि टी20 में भी उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया।

परिवार और फैंस को दिया खास धन्यवाद

उन्होंने अपने परिवार, खासकर पत्नी लारा का जिक्र करते हुए कहा कि वह हर मुश्किल और अच्छे वक्त में उनके साथ खड़ी रहीं। साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के फैंस को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वांडरर्स स्टेडियम में खेलने के पल उनके लिए हमेशा यादगार रहेंगे।

आगे भी क्रिकेट से जुड़े रहेंगे

संन्यास के बावजूद Rassie van der Dussen ने साफ किया कि वह घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और युवा खिलाड़ियों को मेंटर करने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि उनका क्रिकेट सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और वह खेल को वापस कुछ देना चाहते हैं।