स्पोर्ट्स डेस्क : Rashid Khan के भारत के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट से बाहर रहने की संभावना ने अफगानिस्तान टीम को बड़ा झटका दिया है। जून में खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले राशिद ने खुद साफ संकेत दे दिए हैं कि वह इस मैच में शायद हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

डॉक्टर की सलाह बनी बड़ी वजह

राशिद खान ने खुलासा किया कि उनकी पीठ की चोट (बैक इंजरी) को लेकर डॉक्टर ने उन्हें साफ तौर पर रेड-बॉल क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी है। लगातार लंबे स्पेल फेंकने से उनकी चोट बढ़ सकती है, जिससे उनके करियर पर भी असर पड़ सकता है।

राशिद खान का बड़ा बयान

राशिद ने अपने फैसले पर खुलकर कहा, 'रेड-बॉल क्रिकेट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा है कि इससे दूर रहो। मैंने पहले भी खेला, लेकिन सर्जरी के बाद जब मैंने 67 ओवर डाले तो डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अगर लंबा करियर चाहिए तो इस फॉर्मेट से दूरी बनानी होगी।'

टेस्ट क्रिकेट में सीमित भागीदारी

अफगानिस्तान के टेस्ट खेलने वाला देश बनने के बाद से राशिद ने इस फॉर्मेट में बहुत कम मैच खेले हैं। उन्होंने संकेत दिया कि वह साल में एक टेस्ट तक ही खुद को सीमित रख सकते हैं, क्योंकि लगातार लंबे स्पेल उनके शरीर पर ज्यादा दबाव डालते हैं।

अब ODI वर्ल्ड कप पर फोकस

राशिद खान का मुख्य ध्यान अब व्हाइट-बॉल क्रिकेट पर है, खासकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर। भारत के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज में उनके खेलने की पूरी संभावना है, क्योंकि वह इस फॉर्मेट में खुद को ज्यादा फिट महसूस करते हैं।

चोट और वापसी की कहानी

राशिद खान पिछले कुछ समय से पीठ की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें 2023 में सर्जरी करानी पड़ी थी। 2025 में उन्होंने टेस्ट में शानदार वापसी करते हुए 11 विकेट लिए, लेकिन फिर से चोट उभर आई। अब फिटनेस को ध्यान में रखते हुए वह अपने वर्कलोड को नियंत्रित कर रहे हैं।

IPL में शानदार प्रदर्शन

हाल ही में Indian Premier League 2026 में राशिद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेकर Gujarat Titans को दिल्ली के खिलाफ जीत दिलाई। इससे साफ है कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में अभी भी पूरी तरह फिट और प्रभावी हैं। राशिद खान का भारत के खिलाफ टेस्ट से बाहर रहना अफगानिस्तान के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। हालांकि, उनका यह फैसला लंबी अवधि के करियर और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।