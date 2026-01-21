राजकोट : करीब दो महीने के अंतराल के बाद रणजी ट्रॉफी 2025-26 का रोमांच एक बार फिर लौट रहा है और इस चरण में कई भारतीय सितारे घरेलू क्रिकेट में एक्शन में नजर आएंगे। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल पंजाब की ओर से सौराष्ट्र के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, जहां उनका सीधा मुकाबला रविंद्र जडेजा से होगा।

हैदराबाद की कप्तानी में पहली बार उतरेंगे मोहम्मद सिराज

घरेलू क्रिकेट में एक और बड़ा आकर्षण मोहम्मद सिराज होंगे, जो पहली बार हैदराबाद के कप्तान के रूप में मैदान में उतरेंगे। अंतरराष्ट्रीय ड्यूटी से लौटे सिराज ने जी राहुल सिंह की जगह कप्तानी संभाली है और वह अपने घरेलू मैदान पर 42 बार की चैंपियन मुंबई के खिलाफ ग्रुप डी मुकाबले में टीम का नेतृत्व करेंगे। यह सिराज का इस सीजन का पहला रणजी मुकाबला भी होगा।

मुंबई की टीम इस ग्रुप में अब तक अपराजेय रही है और पांच मैचों में तीन जीत के साथ शीर्ष पर है। हालांकि, टीम को इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे की कमी खलेगी, जिन्होंने खुद को चयन के लिए अनुपलब्ध रखा है। रहाणे इससे पहले इस सीजन में कप्तानी भी छोड़ चुके हैं। टीम की कमान अब भी शार्दुल ठाकुर के हाथों में रहेगी। ग्रुप डी में जम्मू-कश्मीर ही एकमात्र अन्य टीम है जो अब भी क्वार्टरफाइनल की दौड़ में बनी हुई है।

केएल राहुल और नितीश कुमार रेड्डी भी लौटेंगे एक्शन में

केएल राहुल भी कर्नाटक की टीम को मजबूती देने के लिए तैयार हैं, जो अलूर में मध्य प्रदेश के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। ग्रुप बी में शीर्ष पर चल रही कर्नाटक की टीम क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगी। वहीं, नितीश कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश की ओर से अनंतपुर में विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ के खिलाफ खेलते नजर आएंगे।

हालांकि, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत इस चरण में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले लगी चोट से उबरने की प्रक्रिया में हैं।

ग्रुप सी में बंगाल बनाम सर्विसेज पर नजर

ग्रुप सी में 23 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज बंगाल टीम कल्याणी स्टेडियम (कोलकाता के बाहरी इलाके) में दूसरे स्थान पर मौजूद सर्विसेज की मेजबानी करेगी। मुकाबले से पहले बंगाल के पास चार अंकों की बढ़त है, जिससे उसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है।

रणजी ट्रॉफी का आगे का रोडमैप

घरेलू क्रिकेट में रेड-बॉल मुकाबले व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट्स के चलते दो महीने के ब्रेक के बाद लौटे हैं। लीग चरण के अभी दो राउंड बाकी हैं, क्वार्टरफाइनल 6 फरवरी से शुरू होंगे, नॉकआउट मुकाबले टी20 वर्ल्ड कप के साथ-साथ खेले जाएंगे, फाइनल मुकाबला 24 से 28 फरवरी के बीच होगा। चारों एलीट ग्रुप्स से शीर्ष दो टीमें क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।