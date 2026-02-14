स्पोर्ट्स डेस्क : ICC Men's T20 World Cup 2026 के तहत रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच कोलंबो के R. Premadasa Stadium में होना है, लेकिन मौसम इस हाई-वोल्टेज टक्कर में एक्स-फैक्टर बन सकता है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, मैच के दौरान बारिश की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता।

क्या कहता है मौसम विभाग का अनुमान?

AccuWeather के मुताबिक, रविवार को कोलंबो में 100 प्रतिशत बादल छाए रहने की संभावना है।

शाम में करीब 13 प्रतिशत बारिश की आशंका

शाम 6 बजे (टॉस से पहले) लगभग 49 प्रतिशत वर्षा संभावना

रात 7 बजे मैच शुरू होने के समय 9 प्रतिशत वर्षा संभावना

रात 11 बजे तक 100 प्रतिशत बादल छाए रहने का अनुमान

मैच स्थानीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा।

अगर मैच धुला तो क्या होगा?

भारत और पाकिस्तान के बीच यह ग्रुप स्टेज मुकाबला है और इसके लिए कोई रिजर्व डे निर्धारित नहीं है। अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया जाएगा।

अंक तालिका में स्थिति

ग्रुप ए में दोनों टीमें अब तक अपने-अपने दो मुकाबले जीत चुकी हैं।

India national cricket team ने अमेरिका और नामीबिया को हराया है। Pakistan national cricket team ने नीदरलैंड और अमेरिका को मात दी है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम चार अंकों और +3.050 नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है, जबकि पाकिस्तान चार अंकों और +0.932 एनआरआर के साथ दूसरे स्थान पर है।

ईशान किशन का बयान

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज Ishan Kishan ने मैच से पहले कहा, 'पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हमेशा खास होता है। हम भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे। मैच के दिन पिच को देखकर अंदाजा लगाएंगे कि कैसा स्कोर अच्छा रहेगा और उसी हिसाब से खेलेंगे।'

मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, भावनाओं की जंग

भारत-पाकिस्तान मैच सिर्फ अंक तालिका की लड़ाई नहीं, बल्कि भावनाओं और प्रतिष्ठा की टक्कर भी है। अब सबकी नजरें आसमान पर टिकी होंगी कि क्या मौसम इस रोमांचक मुकाबले का मजा किरकिरा करेगा या क्रिकेट प्रेमियों को पूरा मैच देखने को मिलेगा।