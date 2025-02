खेल डैस्क : नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने जा रही वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में लोकेश राहुल और ऋषभ पंत में से किसी एक को चुनना सिरदर्दी होगी। मैच से पहले प्रेस वार्ता के दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि राहुल ने 2023 विश्व कप के दौरान पंत की अनुपस्थिति में विकेटकीपिंग की थी और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। रोहित ने कहा कि राहुल पिछले कई वर्षों से एकदिवसीय प्रारूप में हमारे लिए विकेटकीपिंग कर रहे हैं और उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप पिछले 10-15 वनडे देखें तो उन्होंने वही किया है जिसकी टीम को उनसे अपेक्षा थी। उन्होंने कहा कि ऋषभ भी मौजूद हैं। हमारे पास उनमें से किसी एक को खिलाने का विकल्प है। दोनों ही अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। भारतीय कप्तान ने कहा कि यह अच्छी सिरदर्दी होगी कि राहुल या ऋषभ में से किसको खिलाएं। लेकिन अतीत के प्रदर्शन को देखते हुए, निरंतरता बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

#TeamIndia captain Rohit Sharma is ready to take fresh guard ahead of the ODI series against England@IDFCFIRSTBank | @ImRo45 | #INDvENG pic.twitter.com/DJVZju0LOV