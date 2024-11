मलागा (स्पेन) : राफेल नडाल के टेनिस से संन्यास लेने के बाद वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों ने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले स्पेन के इस स्टार की प्रशंसा की और इसे एक युग का अंत करार दिया। सेरेना विलियम्स और नोवाक जोकोविच से लेकर इगा स्वियातेक और टेलर फ्रिट्ज जैसे कई अन्य टेनिस खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया दी है। 24 बार के ग्रैंडस्लैम चैम्पियन और 60 मैच में नडाल के प्रतिद्वंद्वी नोवाक जोकोविच ने कहा कि आपकी दृढ़ता, आपका जुझारू जज्बा, आपकी ऊर्जा कुछ ऐसी चीजे हैं जिनका अध्ययन किया जाएगा। यह कुछ ऐसा है जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। मुझे आपका प्रतिद्वंद्वी कहलाने पर गर्व और रोमांच महसूस हो रहा है। टेनिस जगत और खेल जगत को आपकी अविश्वसनीय ऊर्जा की कमी खलेगी।

And that's how we'll always remember you, Rafa #DavisCup #Rafa #GraciasRafa pic.twitter.com/XWEGT35anq



तीन बार के ग्रैंडस्लैम चैम्पियन और दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एंडी मरे ने कहा कि आपने जिस जुनून से खेले हैं, वह कुछ ऐसा है जिसकी सभी टेनिस खिलाड़ी आकांक्षा रखते हैं और सभी टेनिस प्रशंसक आपको इसके लिए याद रखेंगे। आपको देखना अविश्वसनीय रहा है। इस साल अमेरिकी ओपन के विजेता और चौथी रैंकिंग पर काबिज टेलर फ्रिट्ज ने कहा कि वह युवा टेनिस खिलाड़ियों और बच्चों के लिए बिल्कुल सही आदर्श थे। उनके साथ खेलने और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खेलने का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है जिसे मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूं। यह एक युग के अंत जैसा है।

For your fighting spirit.



For your humility and kindness.



For everything you’ve done for tennis.



Gracias, Rafa. pic.twitter.com/tDicj5KUI5