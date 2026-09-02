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इस्लामाबाद : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की चयन समिति के सदस्य आकिब जावेद ने इमाम उल हक की पिंडली की चोट की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जांच की जाएगी। यह सलामी बल्लेबाज लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान की 194 रन की हार के दौरान बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतरा था। 

पाकिस्तान के निजी समाचार चैनल जियो टीवी को दिए एक साक्षात्कार में चार सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य आकिब ने कहा, 'इस मामले की जांच की जाएगी। मांसपेशियों में खिंचाव आने के बावजूद आपने दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है।' 

उन्होंने कहा, 'चोट लगना आम बात है और हमने अतीत में ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां खिलाड़ी प्लास्टर लगे होने के बावजूद मैदान पर उतरे। यह मामला अलग है। यह बेहद चिंता का विषय है और इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।' पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच में हार के बाद सात खिलाड़ियों को वापस बुला दिया था जिनमें इमाम भी शामिल हैं। इसके अलावा गेंदबाजी कोच उमर गुल और मुख्य कोच सरफराज अहमद को भी बर्खास्त कर दिया गया था। 