नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2027 में होने वाली पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची में होने वाले चौथे टेस्ट के वेन्यू में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) के सचिव सौरभ तिवारी ने रांची को टेस्ट की मेजबानी से हटाए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है।

JSCA सचिव ने साफ किया- वेन्यू में कोई बदलाव नहीं

रांची को टेस्ट मैच की मेजबानी से हटाए जाने की खबरों के बीच JSCA सचिव सौरभ तिवारी ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि टेस्ट के कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है।

तिवारी ने कहा, 'वेन्यू में कोई बदलाव नहीं है।'

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इस मामले में BCCI को किसी तरह का पत्र भेजा जाना होता, तो वह खुद भेजते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा है। तिवारी ने कहा, 'अगर इस बारे में BCCI को किसी को पत्र लिखना है, तो वह मैं होना चाहिए और मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है।'

रांची से टेस्ट हटाने की क्यों आई खबर?

दरअसल, ऐसी रिपोर्ट सामने आई थीं कि BCCI रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम से 2027 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट किसी दूसरे शहर में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। यह मुकाबला फिलहाल 19 से 23 फरवरी 2027 तक रांची में खेला जाना है। इन रिपोर्ट्स में रांची में सर्दियों के दौरान जल्दी सूर्यास्त होने को संभावित वजह बताया गया था। इससे टेस्ट मैच के दौरान रोजाना निर्धारित 90 ओवर पूरे करने में परेशानी आने की आशंका जताई गई थी।

इन शहरों के नाम भी चर्चा में आए

रांची से टेस्ट मैच हटाए जाने की संभावित स्थिति में विशाखापत्तनम, हैदराबाद और राजकोट जैसे शहरों के नाम विकल्प के तौर पर सामने आए थे। हालांकि, JSCA सचिव के बयान के बाद फिलहाल रांची से मैच हटाने की खबरों पर विराम लग गया है। BCCI की ओर से इस मामले पर अभी कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में आधिकारिक कार्यक्रम में फिलहाल रांची ही चौथे टेस्ट का मेजबान है।

2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज

भारत 2027 में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में करेगा। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद पहुंचेगी।

जानें कब और कहां होंगे पांचों टेस्ट

पहला टेस्ट: नागपुर — 21 से 25 जनवरी 2027

दूसरा टेस्ट: चेन्नई — 29 जनवरी से 2 फरवरी 2027

तीसरा टेस्ट: गुवाहाटी — 11 से 15 फरवरी 2027

चौथा टेस्ट: रांची — 19 से 23 फरवरी 2027

पांचवां टेस्ट: अहमदाबाद — 27 फरवरी से 3 मार्च 2027

रांची के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी राहत

रांची में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट खेले जाने की पुष्टि से स्थानीय क्रिकेट फैंस और आयोजकों को राहत मिली है। JSCA सचिव के स्पष्ट बयान के मुताबिक फिलहाल मैच के वेन्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ है और मुकाबला तय कार्यक्रम के अनुसार रांची में ही होना है। हालांकि, BCCI की ओर से औपचारिक पुष्टि अभी बाकी है। इसलिए अंतिम आधिकारिक कार्यक्रम के लिए बोर्ड की घोषणा का इंतजार रहेगा।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी बड़ी टेस्ट सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट की यह सीरीज टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। नागपुर में 21 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज का समापन 3 मार्च को अहमदाबाद में होगा। मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार रांची में चौथा टेस्ट 19 फरवरी से 23 फरवरी तक खेला जाएगा।