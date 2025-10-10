Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : पुलवामा शहीद विजय सोरेंग के बेटे राहुल सोरेंग को किसी और ने नहीं बल्कि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राहुल सहवाग इंटरनेशनल स्कूल से काफी जुड़े हुए हैं, जहां वह 2019 से छात्र रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद सहवाग ने शहीदों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की अपील की थी, ताकि उन्हें सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में बोर्डिंग सुविधाओं के साथ पढ़ने की अनुमति मिल सके। 

सहवाग ने एक्स पर पोस्ट किया, 'राहुल सोरेंग को अंडर-19 हरियाणा टीम में चुने जाने पर बधाई। चूंकि उनके बहादुर पिता पुलवामा में शहीद हुए थे, इसलिए राहुल का समर्थन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है और मुझे उनके इस सफर पर बेहद गर्व है।' 

पिछले दिसंबर में राहुल को प्रतिष्ठित विजय मर्चेंट ट्रॉफी में हरियाणा अंडर-16 टीम के लिए चुना गया था, जो उनके उभरते क्रिकेट करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन्होंने अंडर-14 टीम में हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी किया था। सहवाग ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि पुलवामा शहीद विजय सोरेंग जी के बेटे राहुल सोरेंग, जो 2019 में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में शामिल हुए थे और पिछले 5 वर्षों से हमारे साथ रह रहे हैं, का चयन विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए हरियाणा अंडर-16 टीम में हुआ है। इससे ज़्यादा खुशी कुछ और नहीं दे सकती। हमारे महान सैनिकों को धन्यवाद।' 

इस साल की शुरुआत में राहुल दो अन्य प्रतिभाशाली क्रिकेटरों आदित्य पांडे और शिवम आनंद के साथ करनाल के खिलाफ अंतर-जिला मैच में अंडर-19 झज्जर जिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। इससे पहले सहवाग ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के बच्चों की एक तस्वीर साझा की थी, जो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में प्रशिक्षण ले रहे थे। सहवाग ने एक्स पर पोस्ट किया था, 'वीरों के बेटे! इन दोनों को सहवाग स्कूल में पाकर और उनके जीवन में योगदान देने का सौभाग्य पाकर हम गौरवान्वित हैं। बल्लेबाज अर्पित सिंह पुत्र पुलवामा शहीद राम वकील और गेंदबाज राहुल सोरेंग पुत्र पुलवामा शहीद विजय सोरेंग। इस खुशी को कुछ ही चीजें मात दे सकती हैं।' 