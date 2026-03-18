स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले Delhi Capitals के कप्तान Axar Patel को लेकर बड़ी चर्चा सामने आई है। अनुभवी बल्लेबाज़ Cheteshwar Pujara ने उन्हें कप्तानी को लेकर अहम सलाह दी है। पुजारा का मानना है कि अक्षर का शांत स्वभाव टीम के लिए फायदेमंद है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं यही सहजता लापरवाही में न बदल जाए। IPL जैसे हाई-प्रेशर टूर्नामेंट में छोटे फैसले भी टीम के अभियान को प्रभावित कर सकते हैं।

पुजारा की सलाह : संतुलन है सबसे जरूरी

पुजारा ने अक्षर पटेल के शांत और संयमित व्यक्तित्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह गुण IPL जैसे बड़े मंच पर कप्तान के लिए बेहद अहम है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि कप्तान को जरूरत से ज्यादा निश्चिंत नहीं होना चाहिए और हर स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए।

पिछला सीजन: शानदार शुरुआत, कमजोर अंत

IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर की कप्तानी में बेहतरीन शुरुआत की थी। टीम ने शुरुआती चार मैच लगातार जीते, जिससे प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत हो गई थीं। लेकिन बाद में टीम की लय टूट गई और वह प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई।

“मोमेंटम खोना नहीं चाहिए”

पुजारा ने खास तौर पर टीम के मोमेंटम पर जोर दिया। उनका कहना था कि पिछले सीज़न में DC के पास अच्छी लय थी, लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाई। इस बार कप्तान को यह सुनिश्चित करना होगा कि टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रहे।

गेंदबाजी में अक्षर की चुनौती

IPL 2025 में अक्षर पटेल की गेंदबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। उन्होंने 12 मैचों में सिर्फ 5 विकेट लिए, जो उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए कम माने जाते हैं। इसी वजह से इस बार उनकी गेंदबाज़ी पर भी खास नजर रहेगी।

मोहम्मद कैफ को वापसी की उम्मीद

पूर्व भारतीय खिलाड़ी Mohammad Kaif को भरोसा है कि अक्षर इस सीज़न में दमदार वापसी करेंगे। कैफ के मुताबिक, इस बार अक्षर पावरप्ले में नई गेंद से गेंदबाज़ी कर सकते हैं, जिससे उन्हें शुरुआती विकेट लेने का मौका मिलेगा। साथ ही टीम में Kuldeep Yadav जैसे गेंदबाज़ भी हैं, जो मिडिल ओवर्स में दबाव बनाए रख सकते हैं।

अच्छी फॉर्म के साथ IPL में एंट्री

अक्षर पटेल IPL 2026 में अच्छी लय के साथ उतर रहे हैं। हालिया मैचों में उन्होंने 7 मुकाबलों में 11 विकेट लिए हैं, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह फॉर्म DC के लिए सकारात्मक संकेत है।