स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान सुपर लीग 2026 शुरू होने से पहले टूर्नामेंट पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान के एक सशस्त्र संगठन Jamaat-ul-Ahrar ने विदेशी खिलाड़ियों को PSL में हिस्सा न लेने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद टूर्नामेंट की सुरक्षा और आयोजन पर सवाल खड़े हो गए हैं।

विदेशी खिलाड़ियों को दी गई चेतावनी

रिपोर्ट्स के अनुसार संगठन ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ियों David Warner, Steve Smith और Daryl Mitchell को PSL से तुरंत हटने की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि अगर खिलाड़ी पाकिस्तान आते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती।

संगठन के एक कमांडर ने कहा कि वे क्रिकेट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड्स से भी अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान न भेजने की अपील की है।

PCB ने लिया बड़ा फैसला

इस बीच Pakistan Cricket Board ने PSL 2026 को सिर्फ दो शहरों में और बिना दर्शकों (क्लोज्ड डोर्स) के आयोजित कराने का फैसला किया है। PCB चीफ Mohsin Naqvi ने बताया कि यह फैसला वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण लिया गया है, हालांकि सुरक्षा कारण भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं।

बड़े खिलाड़ियों की भागीदारी पर संकट

PSL 2026 में कई बड़े विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें Adam Zampa, Moeen Ali और Devon Conway जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन धमकी के बाद अब इन खिलाड़ियों की भागीदारी पर संशय बना हुआ है।

26 मार्च से शुरू होना है टूर्नामेंट

Pakistan Super League 2026 का आगाज 26 मार्च से होना है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब सबकी नजर PCB और विदेशी खिलाड़ियों के फैसले पर टिकी हुई है।