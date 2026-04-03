नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारत के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन के टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। PM मोदी ने बताया कि कैसे सैमसन का ध्यान, आत्मविश्वास और जोश अहम नॉकआउट मैचों के दौरान अपने चरम पर था, जो एक सच्चे खिलाड़ी के गुणों का बेहतरीन उदाहरण है, ऐसा खिलाड़ी जो तब प्रदर्शन करता है जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

संजू सैमसन वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी थे और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया। पीएम मोदी ने कहा, 'क्रिकेट का सीजन चल रहा है और केरल के लोगों के लिए भी इसमें सीखने लायक बहुत कुछ है। जैसा कि हम अक्सर संजू सैमसन के प्रदर्शन में देखते हैं, हमने वर्ल्ड कप में भी संजू सैमसन को वैसा ही देखा। जैसे-जैसे टूर्नामेंट में मुश्किल हालात आए, नॉकआउट चरण आया, उनका प्रदर्शन अचानक अपने चरम पर पहुंच गया। शुरू से आखिर तक, उनका ध्यान, उनका आत्मविश्वास और उनका जोश लगातार बढ़ता गया। यही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान है। जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान है।'

सैमसन ने टूर्नामेंट की 5 पारियों में 80.25 की औसत और 199.37 के स्ट्राइक रेट से कुल 321 रन बनाए। उन्होंने 27 चौके और 24 छक्के लगाए और टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के बनाए 319 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया और एक ही टी20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

सैमसन वर्ल्ड कप के अपने पहले दो मैचों में कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे, लेकिन इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 'सुपर 8' के आखिरी और बेहद अहम (वर्चुअल नॉकआउट) मैच में नाबाद 97 रन बनाकर अपने रनों का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन बनाए और फाइनल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भी 89 रनों की एक और शानदार पारी खेली। भारत ने 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर अपना टी20 वर्ल्ड कप खिताब सफलतापूर्वक बचा लिया।