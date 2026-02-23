लाहौर : पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) के अंतरिम अध्यक्ष ने राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ को बर्खास्त करके एक नई समिति गठित की है। FIH प्रो लीग के लिए पुरुषों की टीम के हाल के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़े विवाद ने PHF के कुप्रबंधन को उजागर किया था।

पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम को कैनबरा पहुंचने पर होटल में प्रवेश करने से रोक दिया गया क्योंकि बकाया बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण उनकी बुकिंग रद्द कर दी गई थी। खिलाड़ियों को अपने सामान के साथ घंटों तक सड़कों पर भटकना पड़ा था। सरकार के सचिव मुहयदीन वानी ने समिति के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता दो पूर्व हॉकी खिलाड़ी इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी और हसन सरदार करेंगे।

PHF के एक प्रवक्ता ने कहा कि समिति का गठन पाकिस्तान हॉकी प्रशासन और खेल में सुधार लाने के लिए किया गया है। ये दोनों ओलंपियन राष्ट्रीय टीम के चयन और विशेष अभ्यास सत्र की निगरानी करेंगे तथा कोच और खिलाड़ियों के लिए मानदंड भी स्थापित करेंगे। पूर्व ओलंपियन ख्वाजा जुनैद को राष्ट्रीय टीम का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है।

