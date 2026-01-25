Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : बिग बैश लीग 2025 का ग्रैंड फिनाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार बन गया, जब पर्थ स्कॉर्चर्स ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की। पर्थ स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स को छह विकेट से हराकर रिकॉर्ड छठा BBL खिताब जीता। इस जीत के साथ पर्थ स्कॉर्चर्स न सिर्फ टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बनी रही, बल्कि फाइनल जैसे बड़े मंच पर अपने अनुभव और संतुलन का भी शानदार प्रदर्शन किया।

फाइनल में सिडनी सिक्सर्स की लड़खड़ाती बल्लेबाजी

टॉस के बाद पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी सिडनी सिक्सर्स की टीम बड़े मुकाबले के दबाव में पूरी तरह बिखर गई। पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 132 रन पर सिमट गई, जो फाइनल जैसे मुकाबले में नाकाफी साबित हुआ। स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह 13 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में आक्रामकता तो दिखी, लेकिन निरंतरता नहीं रही।

टॉप ऑर्डर नहीं दे सका मजबूत आधार

स्मिथ के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज़ जोश फिलिप और कप्तान मोइसेस हेनरिक्स भी अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। फिलिप ने 13 गेंदों में 24 रन बनाए, जबकि हेनरिक्स ने 27 गेंदों में 24 रन की धीमी पारी खेली। मिडिल ऑर्डर और निचले क्रम से भी कोई खास योगदान नहीं मिला, जिससे सिक्सर्स का स्कोर लगातार दबाव में रहा।

पर्थ स्कॉर्चर्स की घातक गेंदबाज़ी

पर्थ स्कॉर्चर्स की जीत की नींव उनकी अनुशासित और आक्रामक गेंदबाज़ी रही। झाई रिचर्डसन और डेविड पायने ने तीन-तीन विकेट झटककर सिक्सर्स की बल्लेबाज़ी को पूरी तरह जकड़ लिया। पायने ने खासतौर पर किफायती गेंदबाज़ी करते हुए 18 रन देकर तीन विकेट लिए। इसके अलावा आरोन हार्डी और युवा महली बियर्डमैन ने भी अहम मौकों पर विकेट निकालकर दबाव बनाए रखा।

लक्ष्य का पीछा करते हुए दिखा आत्मविश्वास

132 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पर्थ स्कॉर्चर्स की बल्लेबाज़ी में आत्मविश्वास साफ नजर आया। फिन एलन ने तेज़ शुरुआत करते हुए 22 गेंदों में 36 रन बनाए और पावरप्ले में टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद मिशेल मार्श ने पारी को संभालते हुए 43 गेंदों में 44 रन की अहम पारी खेली, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे।

जोश इंग्लिस ने दिलाई जीत

अंत में विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जोश इंग्लिस ने संयम और समझदारी के साथ नाबाद 29 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। स्कॉर्चर्स ने 17.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे मुकाबला एकतरफा साबित हुआ। सिक्सर्स की ओर से सीन एबॉट ने दो विकेट लिए, जबकि मिशेल स्टार्क और जैक एडवर्ड्स को एक-एक सफलता मिली।

प्लेयर ऑफ द मैच बने डेविड पायने

तीन विकेट लेने वाले डेविड पायने को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने जीत के बाद कहा कि इतने बड़े फाइनल और घरेलू दर्शकों के सामने खेलना भावनात्मक और रोमांचक अनुभव था। पर्थ के फैन्स के समर्थन को उन्होंने इस जीत का बड़ा कारण बताया।

इतिहास में दर्ज हुई एक और उपलब्धि

इस जीत के साथ पर्थ स्कॉर्चर्स ने बिग बैश लीग के इतिहास में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। छह खिताबों के साथ वे टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन चुके हैं, जबकि सिडनी सिक्सर्स तीन खिताबों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। यह फाइनल पर्थ स्कॉर्चर्स की निरंतरता, टीम संतुलन और बड़े मैचों में दबाव संभालने की क्षमता का बेहतरीन उदाहरण रहा।