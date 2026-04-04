कराची : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पूर्व कप्तान और देश के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी यूनिस खान को घरेलू क्रिकेट विभाग का प्रमुख बनाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस घटनाक्रम से परिचित एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी यूनिस को घरेलू क्रिकेट निदेशक के अहम पद पर नियुक्त करने के इच्छुक हैं।

सूत्र ने कहा, 'खुर्रम नियाजी फिलहाल घरेलू विभाग के प्रमुख हैं लेकिन उनका तबादला इस्लामाबाद कर दिया गया है और वह जल्द ही अपने नए कार्यभार को संभालेंगे। यही वजह है कि बोर्ड यूनिस को घरेलू क्रिकेट के निदेशक का पद पर नियुक्त करने का इच्छुक है।' सूत्र ने कहा, 'नकवी चाहते हैं कि घरेलू क्रिकेट से जुड़े मामलों का प्रबंधन कोई अनुभवी क्रिकेटर करे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में यह विषय हमेशा से ही चर्चा का केंद्र रहा है।'

उन्होंने कहा कि PCB यूनिस की नियुक्ति की घोषणा तभी करेगा जब वह बोर्ड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेंगे। फिलहाल बातचीत चल रही है। यूनिस (48 वर्ष) ने 118 टेस्ट और 265 वनडे मैच खेले हैं। वह एकमात्र ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच के तौर पर भी काम किया है। लेकिन बोर्ड के कुछ अधिकारियों के साथ मतभेद होने के बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया था।