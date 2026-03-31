स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में मंगलवार 31 मार्च बड़ा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इस मैच में सभी की नजरें दो कप्तानों Shubman Gill और Shreyas Iyer पर होंगी, जो अपनी टीम को जीत दिलाकर टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत करना चाहेंगे। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और इस मैच में बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

मैच: 6

पंजाब जीता: 3

गुजरात जीता: 3

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पूरी तरह बराबरी पर है, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है।

पिच रिपोर्ट मुल्लांपुर

मुल्लांपुर की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इसी पिच पर पिछले सीजन पंजाब ने 219 रन बनाए थे और सामने वाली टीम ने भी 200+ रन बना दिए थे। इस पिच पर एक बार फिर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में बल्लेबाज हावी रहेंगे।

मौसम रिपोर्ट

मुल्लांपुर में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दिन में तापमान करीब 33°C रहेगा, जबकि रात में 16–17°C तक गिर सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए पूरा मैच होने की उम्मीद है।

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

यह मैच महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच का लाइव प्रसारण Star Sports Network पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर देखी जा सकेगी।

संभावित प्लेइंग 11

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, Shreyas Iyer (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल; इम्पैक्ट सब: विजयकुमार वैशाख।

गुजरात टाइटंस: Shubman Gill (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, Rashid Khan, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज; इम्पैक्ट सब: कगिसो रबाडा / आर साई किशोर।

