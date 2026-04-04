स्पोर्ट्स डेस्क: Punjab Kings के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज Ben Dwarshuis ने IPL 2026 में डेब्यू से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस सीजन में खेलने का मौका मिलता है तो वह सबसे ज्यादा Virat Kohli का विकेट लेना चाहेंगे। ड्वार्शुइस ने कहा कि 'कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं और उनका विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए खास होता है।' उन्होंने यह भी कहा कि 'चाहे मैच होम ग्राउंड पर हो या बेंगलुरु में, वह कोहली का विकेट लेना चाहेंगे।'

4.4 करोड़ में पंजाब ने खरीदा

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में Punjab Kings ने बेन ड्वार्शुइस को 4.4 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह इससे पहले भी टीम स्क्वॉड का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला था। इस बार टीम के हेड कोच Ricky Ponting के अंडर उन्हें मौका मिलने की उम्मीद है। टीम में कई विदेशी तेज गेंदबाज होने की वजह से प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना आसान नहीं है।

PBKS vs RCB मैच में मिल सकता है मौका

IPL 2026 लीग स्टेज में Punjab Kings और Royal Challengers Bengaluru के बीच सिर्फ एक मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला 17 मई को धर्मशाला में खेला जाना है। अगर उस मैच में ड्वार्शुइस को मौका मिलता है तो उनकी सीधी टक्कर विराट कोहली से हो सकती है। ऐसे में यह मुकाबला उनके लिए खास हो सकता है।

IPL में मौके पर क्या बोले ड्वार्शुइस

बेन ड्वार्शुइस ने कहा कि 'IPL जैसी बड़ी लीग में जब भी खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको लगातार मौके मिलते हैं। लेकिन अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है।' उन्होंने कहा कि 'वह सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि खुद को साबित कर सकें।'

टीम में जगह बनाना आसान नहीं

Punjab Kings की टीम में तेज गेंदबाजों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जिसके चलते बेन ड्वार्शुइस को अभी तक मौका नहीं मिला है। टीम के पास कई तेज गेंदबाजी विकल्प मौजूद हैं, इसलिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए उन्हें शानदार प्रदर्शन करना होगा। हालांकि टीम मैनेजमेंट उन्हें सीजन के दौरान मौका दे सकता है, जहां वह खुद को साबित करना चाहेंगे।

