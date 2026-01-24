लाहौर : बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सियासी और क्रिकेटी विवाद तेज हो गया है। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर गंभीर आरोप लगाते हुए वर्ल्ड कप के बहिष्कार तक की चेतावनी दे दी है। नक़वी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ “अनुचित व्यवहार” किया गया है और ICC ने दोहरे मानदंड अपनाए हैं।

बांग्लादेश के समर्थन में उतरा पाकिस्तान

PCB प्रमुख मोहसिन नक़वी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश को मौजूदा हालात के बावजूद T20 वर्ल्ड कप खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ICC ने एक देश के लिए नियम अलग और दूसरे के लिए अलग लागू किए। नक़वी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा ICC बोर्ड मीटिंग में भी उठाया था।

ICC और BCB के बीच कैसे बढ़ा विवाद

यह पूरा विवाद 4 जनवरी से शुरू हुआ, जब बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए यात्रा करने से इनकार कर दिया। यह फैसला भारत-बांग्लादेश के बीच बढ़े कूटनीतिक तनाव और स्टार गेंदबाज़ मुस्तफिज़ुर रहमान के IPL फ्रेंचाइज़ी से रिलीज़ होने के बाद लिया गया। बांग्लादेश ने ICC से अपने मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया था, लेकिन ICC ने इसे खारिज कर दिया। बाद में ICC ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश अपने फैसले पर अड़ा रहा तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा।

ICC का बड़ा फैसला, स्कॉटलैंड को मिली एंट्री

मिली जानकारी के अनुसार, ICC ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को पत्र भेजकर सूचित किया कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया जाएगा।

पाकिस्तान के बहिष्कार पर क्या बोले PCB चीफ

जब मोहसिन नक़वी से पाकिस्तान के संभावित बहिष्कार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार का होगा, न कि सिर्फ PCB का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के देश लौटने के बाद ही इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।

'अगर पाकिस्तान सरकार कहती है कि हम नहीं खेलेंगे, तो ICC 22वीं टीम भी शामिल कर सकता है। हमारे लिए पाकिस्तान सरकार ICC से ज्यादा अहम है,' नक़वी ने कहा।

‘प्लान A से प्लान D तक तैयार’

नक़वी ने यह भी दावा किया कि अगर पाकिस्तान भी टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है, तो PCB पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास प्लान A से लेकर प्लान D तक मौजूद हैं और फैसला आते ही उस पर अमल किया जाएगा।