लाहौर : हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली बल्लेबाज इमन फातिमा को भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप के लिए फातिमा सना की कप्तानी वाली 15 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है। इमन ने मई में पाकिस्तान के राष्ट्रीय टी20 टूर्नामेंट में भी शानदार प्रदर्शन किया था।

उनके अलावा नतालिया परवेज (आठ वनडे, 24 टी20), रमीन शमीम (आठ वनडे, 11 टी20), सदफ शमास (15 वनडे , 12 टी20), सादिया इकबाल (27 वनडे, 50 टी20), शवाल जुल्फिकार (तीन वनडे, नौ टी20) और सईदा आरूब शाह (दो वनडे, 15 टी20) भी पहली बार विश्व कप खेलेंगी। आरूब, शवाल और इमन ने 2023 में अंडर 19 टी20 विश्व कप खेला था।

पिछले विश्व कप में पाकिस्तान के लिए खेल चुकी 23 वर्ष की सना 30 सितंबर से दो नवंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में पहली बार कप्तानी करेंगी। आईसीसी क्वालीफायर खेल चुकी पाकिस्तानी टीम में दो बदलाव करते हुए गुल फिरोजा और नजीहा अल्वी की जगह इमन और सदफ को शामिल किया गया है। फिरोजा, अल्वी, तुबा हसन, उम्म ए हनी और वहीदा अख्तर रिजर्व खिलाड़ी होंगे।

पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज और बांग्लादेश को हराकर क्वालीफायर में शीर्ष रहकर टूर्नामेंट में जगह पाई है। पाकिस्तानी टीम सारे ग्रुप मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी। अगर पाकिस्तान 29 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल और दो नवंबर के फाइनल में जगह बनाता है तो वे भी कोलंबो में होंगे। यही टीम 16 से 22 सितंबर तक लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला भी खेलेगी।

पाकिस्तानी टीम :

फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, डायना बेग, इमन फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीन, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सईदा आरूब शाह।

रिजर्व : गुल फिरोजा, नजीहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म ए हनी और वहीदा अख्तर