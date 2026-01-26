नेशनल डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को बाहर किए जाने के बाद क्रिकेट की सियासत गरमा गई है। बांग्लादेश ने भारत की यात्रा से इनकार करते हुए अपने मुकाबले श्रीलंका में कराने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इस पर सहमति नहीं जताई। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद आईसीसी ने सख्त कदम उठाते हुए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम के तौर पर शामिल कर लिया।



इस फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) खुलकर नाराज़गी जाहिर कर रहा है। पहले पीसीबी ने पूरे टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी थी, लेकिन आईसीसी की ओर से संभावित सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने चुपचाप टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया।



हालांकि, पाकिस्तान का विरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। जियो सुपर की रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी भारत के खिलाफ ग्रुप मुकाबले के बहिष्कार पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह हाई-वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। पाकिस्तान इस कदम के जरिए आईसीसी के उस फैसले का विरोध करना चाहता है, जिसके तहत बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को एंट्री दी गई।



सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान कई विरोधी विकल्पों पर विचार कर रहा है और टीम टूर्नामेंट में हिस्सा भी ले सकती है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है, तो उसे सिर्फ दो अंकों का नुकसान होगा, लेकिन आईसीसी को भारी वित्तीय झटका लग सकता है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस मुद्दे पर टीम मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे। उन्होंने साफ किया है कि अंतिम फैसला संघीय सरकार से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।



मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर ‘डबल स्टैंडर्ड’ अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आईसीसी के फैसलों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का प्रभाव दिखता है। नकवी ने कहा, “बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह आईसीसी का सदस्य है। कोई देश दूसरे को हुक्म नहीं दे सकता। अगर ऐसा किया गया, तो पाकिस्तान अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा।”



सूत्र बताते हैं कि नकवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच इस्लामाबाद में इस मुद्दे पर अहम बैठक हो चुकी है। बैठक में आईसीसी के फैसले और संभावित विरोध की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।



निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ कोलंबो में अपना अभियान शुरू करेगा। इसके बाद 10 फरवरी को अमेरिका, 15 फरवरी को भारत और 18 फरवरी को नामीबिया से मुकाबला होगा। सुपर-8 के मैच 21 फरवरी से 1 मार्च तक खेले जाएंगे, सेमीफाइनल 3 और 5 मार्च को होंगे, जबकि फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में आयोजित किया जाएगा।



टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे। बाबर आजम को खराब फॉर्म के बावजूद टीम में शामिल किया गया है, जबकि हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान स्क्वॉड से बाहर हैं। पाकिस्तान अपने सभी ग्रुप मुकाबले कोलंबो में खेलेगा।